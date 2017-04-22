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Народный взгляд на безбрачие

Культура | 22.04.2017


Народный взгляд на безбрачие
В основе воззрений на семью лежали понятия общественной морали, они же определяли характер брачных отношений. Состояние вне брака для взрослого человека считалось неправильным, делало его в глазах сельской общины неполноценным, а иногда и безнравственным.

Безбрачие, так же как бездетность, считалось наказанием Божьим, следствием пренебрежения какими-либо сакральными правилами, а иногда рассматривалось и как нарушение половой идентичности. При таком подходе в русской деревне существовал высокий процент брачности. Исключением могли быть только очень бедные люди, явные калеки, слабоумные или же те, кто своей склонностью к монашеской жизни и религиозным занятиям ставил себя на границу человеческого и потустороннего миров. При этом для женщины при всей тяжести доли старой девы оставался путь полноценной реализации в данном статусе, который заключался в приобретении общественнозначимых функций "чернички" / "монашенки"


Для мужчины же статус холостяка, бобыля был однозначно оскорбительным и даже указывал на его неполноценность. Семья, дети обеспечивали мужчине положение в обществе. Только женатому полагался земельный надел, поэтому только он мог на полных основаниях участвовать в принятии важных решений на сходе или занимать общественные должности."

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