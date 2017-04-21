Курсы валют: USD 22/04 56.2307 -0.1858 EUR 22/04 60.3187 -0.2952 Фондовые индексы: РТС 18:50 1084.17 0.08% ММВБ 18:50 1944.72 0.65%
rss новости   rss статьи   rss все

На гены и ДНК можно воздействовать музыкой и человеческой речью

Наука | 21.04.2017


На гены и ДНК можно воздействовать музыкой и человеческой речью. На гены и ДНК можно воздействовать музыкой и человеческой речью
Группа российских ученых, во главе с биофизиком и молекулярным биологом Петром Гаряевым, объединили усилия лингвистов и генетиков для проведения необычного исследования, призванного проверить воздействие колебаний и слов на человеческую ДНК.

Они обнаружили абсолютно неожиданную вещь — данные хранятся в нашей ДНК точно также, как они хранятся в памяти компьютера. Кроме того, оказалось, что наш генетический код использует правила грамматики и синтаксис образом, который очень близок к человеческому языку!


Они также нашли, что даже структуры щелочных пар ДНК следуют правилам грамматики и синтаксиса. Похоже, что все наши человеческие языки – это просто вербализация нашей ДНК.

Самое поразительное открытие из всех что сделала группа ученых, это то что живая человеческая ДНК может быть изменена и перестроена с помощью произносимых слов и фраз.

Ключ к изменению ДНК словами и фразами находится в использовании правильной частоты. Применяя смодулированные радио- и световые частоты русские смогли повлиять на клеточный метаболизм и даже исправить генетические дефекты.

Люди с хорошо развитым сознанием меньше будут нуждаться в каких-либо устройствах (для применения радио- или световых частот). Ученые полагают, что с развитием сознания, люди смогут достичь результатов, используя только их собственные слова и мысли.

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Наука
все новости
Ночной кошмар Гитлера: берлинский разрушитель ИС-2 снова в строю
Легендарный тяжеловес, освобождавший в годы Второй мировой войны города Европы, буквально недавно восстановили уральские мастера города Верхняя Пышма.
Где и когда появился праславянский язык?
Беспилотники наделят интеллектом, чтобы сбивать воздушные цели
Сенаторы попросят Госдеп доказать легитимность использования РФ иранской базы
На полях Генассамблеи: турецкий базар и сказки дядюшки Рассмуссена
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru