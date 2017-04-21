На гены и ДНК можно воздействовать музыкой и человеческой речью

Группа российских ученых, во главе с биофизиком и молекулярным биологом Петром Гаряевым, объединили усилия лингвистов и генетиков для проведения необычного исследования, призванного проверить воздействие колебаний и слов на человеческую ДНК.

Они обнаружили абсолютно неожиданную вещь — данные хранятся в нашей ДНК точно также, как они хранятся в памяти компьютера. Кроме того, оказалось, что наш генетический код использует правила грамматики и синтаксис образом, который очень близок к человеческому языку!





Они также нашли, что даже структуры щелочных пар ДНК следуют правилам грамматики и синтаксиса. Похоже, что все наши человеческие языки – это просто вербализация нашей ДНК.

Самое поразительное открытие из всех что сделала группа ученых, это то что живая человеческая ДНК может быть изменена и перестроена с помощью произносимых слов и фраз.

Ключ к изменению ДНК словами и фразами находится в использовании правильной частоты. Применяя смодулированные радио- и световые частоты русские смогли повлиять на клеточный метаболизм и даже исправить генетические дефекты.

Люди с хорошо развитым сознанием меньше будут нуждаться в каких-либо устройствах (для применения радио- или световых частот). Ученые полагают, что с развитием сознания, люди смогут достичь результатов, используя только их собственные слова и мысли.

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