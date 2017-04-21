Захарова: США скрывают соглашения с Россией по Сирии в интересах «умеренной» оппозиции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в фейсбуке выразила мнение, что США не думают о безопасности мирных сирийцев, когда отказываются публиковать соглашения с Российской Федерацией по прекращению конфликта в Сирии.

«Соображения безопасности». Давайте вдумаемся в эту фразу. Чьей безопасности? Сирийской армии? Точно нет. Асада и его правительства? Тем более. Гуманитарщиков и ооновцев? Эти документы как раз и нацелены на их безопасность, а их публикация станет ее гарантией. Обычных граждан Сирии, которые не встали под знамена террористических ячеек, а пытаются выжить в этом аду? Так они уже скоро шесть лет как в аду, и все это время Вашингтон о них вообще не думал», — написала Захарова.





По ее словам, Соединенные Штаты скрывают эту информацию в интересах «умеренной» оппозиции и тех боевых группировок, «которые, по мнению Вашингтона, еще нельзя назвать террористическими».

«Как это по-белодомовски: призывать к открытости, обвинять в нарушении свободы слова, сливать все налево и направо, преследовать за раскрытие судьбоносной правды и не публиковать соглашения, от выполнения которых во многом зависит жизнь целого народа», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что США отказались раскрыть детали соглашения по Сирии в целях безопасности.

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