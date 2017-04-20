По миру пойти: украинские беженцы от России до Италии

С момента государственного переворота на Украине и начала конфликта на Донбассе страну покинуло около полутора миллионов человек. Большая их часть осела, конечно, в России. По данным на апрель, за два года, с 1 апреля 2014-го, «на территорию России въехало и по состоянию на 19 апреля 2016 года не убыло 992,6 тысячи граждан Украины», сообщали власти.

Процесс неостановим: на днях заместитель главы российского МИД Геннадий Гатилов на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что в РФ находится уже более миллиона украинцев, которым пришлось покинуть Родину.





Российские власти вкладывают значительные средства в поддержку беженцев — суммы, выделяемые на это, постоянно растут. В марте в регионы было направлено около 736 миллионов рублей, недавно было принято решение увеличить расходы еще на 100 миллионов.

Кроме России, украинские беженцы оседают в Беларуси — там их уже 140 000. Еще 160 000 человек пытается закрепиться в других странах Европы и Америки. Больше всего украинцев — в Италии, Франции, Германии, Польше. При этом, например, германские власти неохотно одобряют заявки на получение статуса беженца: в прошлом году на 4500 поданных заявок приходилось лишь 50 одобренных.

Такая же ситуация в Польше: 6 одобренных заявок против 2300 поданных. Благосклонней всего настроена Италия, там на 4700 заявок приходится 1600 одобренных. Из стран ближнего зарубежья охотней всего принимают украинцев в Грузии — одобрено 444, своей очереди ждут еще 404.