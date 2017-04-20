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Путин запретил «выпускать сковородки» на дорогостоящем оборудовании ВПК

Страна | 20.04.2017


Путин запретил «выпускать сковородки» на дорогостоящем оборудовании ВПК
В Туле сегодня обсуждали, как использовать военные технологии в гражданских целях. С рабочим визитом в город оружейников прибыл Владимир Путин. Он провел совещание по использованию потенциала военно-промышленного комплекса.

В первую очередь Путин говорил о том, что к 2020 году пик перевооружения российской армии будет пройден и очень важно будет сохранить темпы, которые сегодня существуют в оборонной промышленности. Важно по-прежнему максимально загружать заводы и предприятия, которые сегодня работают на оборонку. Но при этом важно не повторить печальный опыт 90-х.


Владимир Путин, президент РФ: «Особо подчеркну: при выпуске гражданской продукции нельзя ориентироваться на так называемый ширпотреб. Работу нужно вести, ориентируясь на потребности передовых наукоемких отраслей. Деньги мы вкладываем в очень сложное оборудование, дорогостоящее, и выпускать на нем сковородки недопустимо. Нужно ориентироваться на потребности медицины, энергетики, на авиа- и судостроение, на космос, информационные технологии и связь».

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Научно-производственное объединение «Сплав», на площадке которого проходило совещание, специализируется на реактивных системах залпового огня. Но уже сейчас на предприятии задумались, каким образом можно использовать технологии оборонного машиностроения в гражданском.

Для Тульской области, по словам врио губернатора Алексея Дюмина, такая переориентация крайне важна. Глава региона предложил создать на базе тульского военного училища специальный научный класс для кадетов со способностями к математике и физике. Президенту эта идея пришлась по душе.

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