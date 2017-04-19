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РКК «Энергия» создаст робота-космонавта для МКС

Страна | 19.04.2017


РКК «Энергия» создаст робота-космонавта для МКС. РКК «Энергия» создаст робота-космонавта для МКС
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» по заказу Роскосмоса создаст робота, который поможет людям во время работ в открытом космосе.

Как следует из конкурсной документации на сайте госзакупок, РКК «Энергия» выиграла тендер по «созданию роботов космического назначения для поддержки внекорабельной деятельности космонавтов». Стоимость проекта - 2,4 млрд рублей.


«Косморобот» будет способен при помощи специальных манипуляторов устанавливать и снимать научную аппаратуру, соединять кабели, брать мазки с поверхности станции, подавать космонавтам инструменты и подсвечивать им место работы.

Опытные образцы «Косморобота» создадут до 2020 года, а летные испытания будут проходить до 2024 года в составе Научно-энергетического модуля МКС, запуск которого запланирован в 2019 году.

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