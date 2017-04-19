О мракобесии вокруг бэби-боксов

В очередной раз выслушивая, что «если бэби-боксы спасут хоть одного ребёнка, то они должны быть!» мы хотим спросить только одно: А что если наоборот? Если бэби-боксы сломают жизнь хоть одного ребёнка, то они должны быть?

Мать, готовая убить собственного ребёнка (выбросить на помойку и прочие истории, которые вы так любите живописать) – это нормальный человек? Если нет, если мы говорим о женщине, которая не в себе, то ЗАЧЕМ вы приписываете ей рациональную логику принятия решений? Вы рассуждаете в логике «как бы сделал я»? Тогда ответьте на вопрос: готовы ли вы убить ребёнка?





В принципе, на этом тему можно закрывать. Бэби-бокс не спасает детей от убийства, так как покушающиеся на своих детей женщины находятся в невменяемом состоянии и ни о каких бэби-боксах даже и думать не будут. Так, в Перми 28 июня 2015 года мертвый ребенок в пакете был найден в мусоропроводе одного из жилых домов – несмотря на то, что на соседней улице установлен бэби-бокс.

В целом статистика работы бэби-боксов в России показывает, что их установка не оказала влияния на количество преступлений по ст. 106 УК «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Бэби-боксы на 100% гарантируют одно – создание ряда опасностей для жизни ребёнка. От опасности разлучения с родными родителями: провоцирование матери, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (вкупе с послеродовой депрессией), на «лёгкое решение проблемы», семейные дрязги, когда кто-то из родственников может не сказав никому ни слова отнести ребёнка в бэби-бокс (так в Ставрополе бабушка бросила внука в бэби-бокс, ничего не сказав об этом родителям), последующей длительной и дорогостоящей (анализ ДНК) процедурой возврата, который не гарантирован. До опасности пропасть, не хотим громких слов про продажу на органы, пусть пугалками занимаются сторонники бэби-боксов (это их конёк), но ведь дети действительно просто пропадают. Так в Германии не знают судьбу каждого пятого (!) ребёнка, брошенного в бэби-бокс, то есть бэби-боксы могут быть ширмой для любого криминала.

Потому мы повторяем вопрос: Если бэби-боксы сломают жизнь хоть одного ребёнка, то они должны быть?

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