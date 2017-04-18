Аквакультурные хозяйства Ярославской области закупили подмосковных мальков иговых

18 апреля 2017 года завершается сделка по приобретению Ярославским аквакультурным комплексом "Атаманов" у подмосковсного Научного центра по генетике и селекции рыб (ООО НЦ "Селекцентр", МО, Дмитровский р-н) 1000 мальков сиговых видов рыб, пишет "Правда.Ру".





Сегодня же мальки будут доставлены по месту новой "прописки" и пересажены в садки. Еще около двух лет потребуется малышам, чтобы достичь товарной навески примерно в 800 граммов, что позволит начать их поставки в магазины и на переработку в цеха ОАО "Пошехонский рыбозавод".

Сиговые являются ценным видом рыб семейства лососевых. По вкусовым качествам напоминают норвежскую семгу и форель, но доступнее по цене для конечного потребителя. Специалисты Пошехонского рыбозавода разработали уникальные рецептуры копчения сиговых, планируется филетирование и вяление рыбы. КФХ "Атаманов" обладает всеми условиями для их разведения - чистый и прохладный водный источник, глубиной 14 метров, высококвалифицированный персонал, проверенные кормовые карты и т. д.

Аквакультура выбрана как одно из перспективных направлений развития агропромышленного комплекса Ярославской области. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова был инициирован первый в области проект по переработке и реализации сиговой рыбы, выращенной в крестьянско-фермерском хозяйстве "Атаманов" и поставленной для переработки на мощности ОАО "Пошехонский рыбозавод". Запланированный объем производства сиговых рыб в первый год реализации проекта составит около пяти тонн.