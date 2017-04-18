Гиперзвуковое оружие России станет реальностью уже в начале 2020-х годов
На вопрос журналистов о сроках, когда у России появится гиперзвуковое вооружение, Обносов ответил, что новинку стоит ждать к началу в 2020-х годов.
Он также подчеркнул, что гиперзвуковые проекты могут сослужить хорошую службу не только для оружейной отрасли, но и для других областей науки. Особое внимание в этом вопросе уделяется аэродинамике, двигателестроению и методам вычисления.
В настоящее время корпорация Обносова вплотную взаимодействует в гиперзвуковых проектах с Российской академией наук, Фондом перспективных исследований и Военно-промышленной комиссией.