Гиперзвуковое оружие России станет реальностью уже в начале 2020-х годов

Армия России может получить сверхсовременное гиперзвуковое оружие к началу следующего десятилетия. Об этом заявил глава компании «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

На вопрос журналистов о сроках, когда у России появится гиперзвуковое вооружение, Обносов ответил, что новинку стоит ждать к началу в 2020-х годов.





Он также подчеркнул, что гиперзвуковые проекты могут сослужить хорошую службу не только для оружейной отрасли, но и для других областей науки. Особое внимание в этом вопросе уделяется аэродинамике, двигателестроению и методам вычисления.

В настоящее время корпорация Обносова вплотную взаимодействует в гиперзвуковых проектах с Российской академией наук, Фондом перспективных исследований и Военно-промышленной комиссией.

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