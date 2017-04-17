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Непобедимая глупость янки: американцы обнаружили «Искандеры» под Калининградом

Страна | 17.04.2017


Непобедимая глупость янки: американцы обнаружили «Искандеры» под Калининградом
Источники в разведслужбах США заявили, что располагают информацией о переброске Россией ракетных комплексов «Искандер» в Калининградскую область. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам неназванного источника, подобный шаг, скорее всего, не может нести в себе никакой угрозы безопасности. По мнению разведки, он мог бы быть спланирован как ответная реакция на действия НАТО.


Напомним, постпред РФ при НАТО Александр Грушко ранее заявлял, что Москва не ограничена в своих действиях при возникновении необходимости в размещении комплексов «Искандер» на территорию Калининградской области, однако таких намерений не высказывал.

Источник: источник

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