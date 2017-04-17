США пытаются инициировать новый конфликт между Россией и Турцией
Американские власти пытаются заставить Анкару отстаивать прежде всего западные интересы в регионе. Строятся планы совместного "похода на Ракку" и давления на сирийские власти. На этом пути Турцию ждет неминуемое столкновение с интересами России, чего в Вашингтоне и добиваются, и турецким властям пора определиться - продолжать выполнять "поручения" из США или вести диалог по Сирии с Россией, заинтересованной в стабильности всего Ближнего Востока.