США пытаются инициировать новый конфликт между Россией и Турцией

В последнее время явно наметилась определенная тенденция. На фоне нормализации отношений России и Турции растет активность США на турецком направлении. Штатам не нужна стабильность в Турции и отношения Анкары и Москвы начали постепенно меняться. Недавно наметились возможности даже для партнерства России и Турции по самому проблемному вопросу - по ситуации в Сирии. В соответствии с ним вполне реально добиться баланса интересов в сирийской провинции Алеппо.

Американские власти пытаются заставить Анкару отстаивать прежде всего западные интересы в регионе. Строятся планы совместного "похода на Ракку" и давления на сирийские власти. На этом пути Турцию ждет неминуемое столкновение с интересами России, чего в Вашингтоне и добиваются, и турецким властям пора определиться - продолжать выполнять "поручения" из США или вести диалог по Сирии с Россией, заинтересованной в стабильности всего Ближнего Востока.





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