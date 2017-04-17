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СМИ: модернизация российской армии вызывает беспокойство НАТО

Мир | 17.04.2017


СМИ: модернизация российской армии вызывает беспокойство НАТО
Совершенствование технического оснащения и модернизация российских вооруженных сил в северном регионе вызывают беспокойство НАТО, а также чиновников Норвегии и США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на командующего силами обороны Норвегии адмирала Хокона Брююна-Ханссена (Haakon Bruun-Hanssen).

По словам адмирала, которые приводит издание, российский и западный военные потенциалы "стали приближаться очень близко друг к другу, как это было во времена Холодной войны".


При этом он отметил, что сейчас "речь идет о новых типах платформ, о новых типах сенсоров, новых типах систем вооружений, которые гораздо более гибкие и гораздо более действенные, нежели те, что были во времена Холодной войны". По мнению адмирала, Норвегии необходимо усилить наблюдение за новыми "тихими" подводными лодками России, а также за самолетами и кораблями.

Чиновники НАТО также рассказали изданию, что они уже активизировали военно-морские учения в рамках действий для "сдерживания российской агрессии". В частности, летом в Норвежском море прошли маневры с участием подводных лодок, в которых участвовали восемь стран-союзников. Как отметил представитель альянса, для сдерживания напряженности необходимо предпринимать и дипломатические меры, поскольку в данном регионе находятся пять членов НАТО.

Как говорится в опубликованном в июле докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), союзники НАТО "не обладают способностью быстро противодействовать подводным вызовам со стороны России в большей части северной области Атлантического океана и Балтийского моря". В отчете рекомендуется внедрение более усовершенствованных подводных лодок и модернизованных технологий по наблюдению за морским пространством.

Отношения НАТО с Москвой обострились в марте 2014 года, на фоне присоединения Крыма. Тогда же была приостановлена работа Совета Россия-НАТО, первое заседание которого состоялось лишь в апреле 2016-го. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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