Вассерман раскрыл, к чему приведет «плутониевый ультиматум» Путина

В СМИ очень много материалов о том что Россия заявила о приостановке сотрудничества с США в атомной сфере. Президент Владимир Путин издал указ о внесении в Думу законопроекта о приостановлении действия соглашения об уничтожении плутония, излишнего для целей национальной обороны. Мы спросили известного политолога Анатолия Вассермана о том, к чему приведет «Плутониевый ультиматум» Путина.

Отказ Российской Федерации от переработки оружейного плутония приведет скорее всего к тому, что несколько проектов США, нацеленных на совершенствование их ядерных технологий окажется замороженными. Поскольку проекты эти очень дорогие, то до сих пор американцы их продвигали ссылаясь только на это соглашение. Они не могли перерабатывать плутоний тем способом, что указан в соглашении, и хотели добиться от своих бюрократов развития нужных для этой цели технологий. Однако технологии эти дорогие, сложные, и теперь их финансирование скорее всего прервется. А между тем эти технологии могли бы позволить преодолеть громадное отставание в ядерной сфере не только от Российской Федерации, но и от Западной Европы. То есть сейчас это приводит к тому, что американцам становится значительно сложнее сделать то, что необходимо именно для них. Что же касается чисто военной стороны дела, то по сути ничего не меняется. И российские и американские запасы плутония настолько велики, что как говорится, миру все равно, уничтожат его сто пятьдесят раз или только сто. И ни какие военные возможности обеих стран не сократятся просто потому, что оружейного плутония сверх того, что упомянут в соглашении, у нас сто пятьдесят тонн, у американцев сто. То есть речь идет, по сути, о том, что американцы хотели убедить свою бюрократию финансировать новые разработки, ссылаясь на сокращение военной опасности, а теперь они лишаться такой мотивировки и соответственно их деятельность на этом направлении резко затрудниться. Еще раз повторю, что в чисто военном отношении не меняется ничего, что у обеих стран после соглашения должно было остаться оружейного плутония достаточно на несколько тысяч ядерных зарядов. Так что мы нанесли сильный удар по военной ядерной энергетике.





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