В Генштабе РФ назвали истинную цель создания глобальной системы ПРО США

Стремление США завоевать превосходство в мире за счет систем противоракетной обороны (ПРО) приведет к нарушению сложившегося баланса сил на международной арене. Об этом заявил первый замглавы главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

Генерал-лейтенант Виктор Познихир предупредил об опасности, таящейся в создании системы ПРО США. По его словам, в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из международного Договора по ПРО, разрушив систему глобальной стратегической стабильности. Вскоре Пентагон начал полномасштабные работы по созданию систем ПРО, которые являются основным компонентом для нанесения «обезглавливающих ударов» по России и Китаю.





Заявляя о том, что системы противоракетной обороны в Европе были созданы для предотвращения возможной угрозы со стороны Ирана и КНДР, США откровенно врут, поскольку потенциал американских систем неадекватен уровню северокорейских и иранских угроз. В действительности же, по словам Познихира, системы ПРО США способны противостоять российским и китайским ракетам, для чего они и были в первую очередь созданы.

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