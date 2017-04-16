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Россия усиливает группировку кораблей в Средиземном море

Мир | 16.04.2017


Россия усиливает группировку кораблей в Средиземном море
Стало известно о том, что группу кораблей Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря в скором времени пополнит малый ракетный корабль ЧФ РФ «Мираж» (проект 1234), который 06.10. покинул Севастополь, и взял курс на проливы.

«Мираж» оснащён крылатыми противокорабельными ракетами П-120 «Малахит». Кстати, именно эти ракеты МРК «Мираж» уже однажды применял в условиях реального боя. Речь идёт о полном уничтожении грузинского сторожевого корабля (катера) прямым попаданием «Малахита» 10 августа 2008 года.


«Мираж» стал третьим малым ракетным кораблём, который на днях отправился к сирийским берегам с военно-морской базы ЧФ РФ в Севастополе. Первые два МРК – «Зелёный дол» и «Серпухов» - оснащены крылатыми ракетами «Калибр».

МРК "Мираж" эксплуатируется в составе флота с 1987 года. Его стандартное водоизмещение - 630 т, осадка - 3,08 м, экипаж - до 65 человек, из которых 10 - офицеры. Дальность плавание - 3,7 тыс. миль, автономность плавания - 10 суток.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время к эскадре кораблей ВМФ РФ в восточном Средиземноморье присоединиться и российский авианосец «Адмирал Кузнецов».

Ранее противовоздушное прикрытие военно-морской группы РФ у берегов Сирии, а также прикрытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, осуществлял ракетный крейсер «Москва». Теперь эскадра и порт прикрываются поставленными на боевое дежурство зенитно-ракетными комплексами новейшей модификации С-300 непосредственно в районе Тартуса.

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