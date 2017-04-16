Украину признали неспособной создать новый военный самолет

Военно-промышленный комплекс Украины не имеет финансовых и технологических ресурсов для разработки и производства нового военного самолета. Даже такого как учебно-тренировочный чешский самолет L39. Такое заявление сделал председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Создание военного самолета типа "Элки" - это 3-4 миллиарда долларов. У нас государственный оборонный заказ на этот год чуть больше 100 миллионов долларов. О каких военных самолетах на Украине мы можем говорить, ну зачем даже фантазировать на эту тему? Украина ни технологично, ни финансово не в состоянии создать свой военный самолет даже самого легкого плана", - цитирует РИА Новости Сергея Пашинского.





Он отметил, что единственными конкурентоспособными новыми видами вооружения, которые создал украинский оборонно-промышленный комплекс за последнее время, являются броневики "Дозор" и минометы "Молот", а производство всех других вооружений сводится к ремонту советских изделий.

"У нас нет никакого потенциала. Весь наш потенциал заключался в следующем: берешь у Минобороны танк Т-72 или Т-64 по цене металлолома, заводишь его на бронетанковом заводе, ремонтируешь и продаешь за 400 тысяч долларов. Да, мы за счет тотальной распродажи имущества, которое получили в наследство от Советского Союза, были в десятке экспортеров мира. Но давайте называть вещи своими именами: это не потенциал ВПК, это потенциал советской армии, который нам остался", - констатировал Пашинский.

Кстати, озвученные депутатом разработки украинских оружейников уже "прославились" среди военных. К примеру, на испытаниях в Ровенской области 120-миллиметровых минометов М120-15 "Молот" у орудий при стрельбе заклинило механизм вертикальной наводки. Возникли у военных претензии и к качеству металла, который после месяца эксплуатации начал ржаветь. При этом стоит каждый миномет свыше 483 тысяч гривен, то есть более миллиона рублей. Кстати, многие военные эксперты отметили, что детище киевского завода "Маяк" не сильно отличается от советского полкового миномета образца 1981 года.

Еще больше на ходовых испытаниях оконфузился броневик "Дозор-Б" - его корпус треснул во время движения и планы поставок в войска новой машины с 12,7-миллиметровым пулеметом, лазерным дальномером, телевизионной и инфракрасной камерами отодвинулись на неопределенный срок. В мае были остановлены испытания "городского танка" "Азовец", на который вместо специальной оптики установили видеоглазки от домофонов. В начале июля командование ВМФ Украины отказалось принимать бронекатера "Гюрза" из-за многочисленных недоработок и просчетов в конструкции.

А недавно депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила президента страны Петра Порошенко в том, что он отправил в ВСУ бронетехнику с серьезным проектным браком. Речь идет о 16 бронетранспортера), которые Петр Порошенко торжественно передал 92-й бригаде. В итоге она вернулась обратно на завод в Харьков.

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