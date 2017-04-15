В Москве хотя открыть филиал Ельцин-центра

Несмотря на массовые требования патриотической общественности закрыть Ельцин-центр и возмущение его открытой антироссийской деятельностью, в Москве откроется филиал центра, который будет размещаться в усадьбе Долгоруковых-Бобринских. Об этом сообщил исполнительный директор Ельцин-центра Александр Дроздов, добавив, что реализацией проекта занимается управление делами президента (УДП). По данным УДП, площадь застройки составит 2 тыс. кв. м.

Дроздов рассказал, что центр будет использоваться для реализации «общественных программ». О том, какие «общественные программы» там проводятся, можно посмотреть в «исторической программе» центра.





«Краткое содержание видеоролика «Ельцин-центра» сводится к следующему: Русская демократия родилась намного раньше русского самодержавия: самостоятельные древнерусские города изначально управлялись народными собраниями – вече. Но потом в стране восторжествовало единовластие, вечевое управление было подавлено и началась то самое жуткое российское «тысячелетнее рабство» и «тирания». Одним из первых «тиранов» в самом начале ролика представлен великий святой князь Александр Невский, расправившийся с тем самым новгородским вече. Великий князь Иван Третий колоритно изображен в виде монстра, насильно, с помощью железных цепей, объединивший русские земли в единое Московское княжество. Каждый последующий правитель России представлен примерно в том же духе, с чуть менее или чуть более устрашающими комментариями; а более или менее позитивно рассказано лишь об эпохе Николая Второго. Советское время, естественно, представлено как один большой сплошной ГУЛАГ, который представлен неким естественным продолжением всей предыдущей истории сплошной «тирании». И лишь в конце XX века России несказанно повезло: в ней зажглась небольшая "искорка" – Михаил Сергеевич Горбачев, изображенный в виде пилота самолета, направляющего страну в «нужную сторону», а затем и "главное светило" русской истории и "величайший освободитель" от тысячелетнего рабства и тирании – Борис Николаевич Ельцин», — пишет публицист Елена Малер.

Итогом деятельности «центра» стала петиция, авторы которой требуют президента РФ Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайку закрыть «Ельцин центр» за пропаганду либерального фашизма. «Реабилитация изменников Родины и пропаганда ценностей, чуждых и традиционно русской, и советской цивилизации — основная задача данного центра, в который, по сообщениям СМИ, насильно загоняют школьников. В «Ельцин-центре» формируется общественное мнение, связанное с разжиганием ненависти к целым социальным категориям», — пишет в тексте петиции ее автор Алексей Богачев из Санкт-Петербурга.

Повод для создания петиции Богачев нашел в публичном выступлении замдиректора центра по научной работе Никиты Соколова, заявившего о готовности к реабилитации власовцев, боровшихся с советской властью с оружием в руках.

«Есть важная научно-общественная проблема. Не реабилитированы те люди, которые реально боролись против советской власти. Современная Россия по-прежнему их готова считать врагами народа? Это общественный вопрос, на который надо отвечать. Были реальные боевые группы, они не реабилитированы, хотя ничего не совершили — это власовцы», — заявил ранее Соколов.

Автор петиции утверждает, что деятельность «Ельцин-центра» полностью противоречит каждому из Посланий Владимира Путина Федеральному собранию РФ и бросает тень на все государство Российское. Она противоречит и заявленной на открытии «Ельцин-центра» цели утверждать связь времен, отражая лучшее в каждой эпохе. «Ельцин-центр» ведет пропаганду, направленную на разжигание в обществе розни и проповедует идеологию предательства.

А пока народ бушует, довольный Дроздов заявил, что в обновленной усадьбе будет создано музейно-выставочное пространство, будут размещаться сменные экспозиции, некоторые помещения будут передавать атмосферу московского периода жизни Ельцина. На втором этаже оборудуют помещения для приема официальных лиц и почетных посетителей, кабинеты руководства, библиотеку и многофункциональный зал. На третьем этаже разместится офис Ельцин-центра, куда переедет Фонд Ельцина. Бывший кабинет президента останется в свердловском центре, поскольку его площадь слишком велика для московской усадьбы.

Управление по делам президента передало полномочия госзаказчика подведомственному ему ФГУП «Строительное объединение». Подрядчиком проекта стоимостью 1,33 млрд руб. стало ООО «Ремтехник», следует из данных сайта госзакупок, пишет издание. Самое интересное, что новость о появлении филиала появилась в тот момент, когда народ разгромил выставку минского фотографа, где рассказывалось «о нелегкой судьбе» боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор», в другом «храме либеральной свободы» — иностранном агенте «Центре Сахарова».

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