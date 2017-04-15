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Немецкий историк: в отличие от нас, Путин ведет "большую игру"

Страна | 15.04.2017


Немецкий историк: в отличие от нас, Путин ведет
Россия на мировой арене действует подобно великим державам прошлых столетий, рассказал историк, профессор Боннского университета Харальд Бирман в интервью для немецкой телерадиокомпании ARD.

"Нынешняя мировая политика напоминает, скорее, не ситуацию времен холодной войны, а силовую политику XIX или начала XX века. Путин ведет "большую игру", в которую великие державы играли столетиями. Мы разучились мыслить в этих категориях, особенно в Германии", — сказал Бирман.


По его мнению, охлаждение в отношениях России и США имеет мало общего с холодной войной, которая была столкновением двух идеологий. Он также исключил вероятность военного конфликта между двумя странами.

Ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном произошло не в одночасье, отмечает историк. Свою роль, по его мнению, сыграло то, что Россия отказалась "молчаливо мириться" с господством Запада у своих границ, а США при Бараке Обаме проводили слишком непоследовательную политику.

Бирман также отметил, что США уже не являются абсолютными лидерами в международной политике: в ходе президентства Обамы на мировой арене образовался вакуум, который заполняют другие игроки.

У Москвы же, по словам историка, появились основания заявлять о том, что она стала "важным и порой грозным" игроком, участвующим в решении мировых проблем.

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