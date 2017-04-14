Астрономы зафиксировали движение Крыма в сторону России

Ученые выяснили, что Крым движется в сторону материковой части России, рассказал журналистам на Дне Космической науки профессор института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов. Скорость его движения составляет 2,9 мм в год.

По его словам, когда Крым присоединялся к России, ученые попробовали решить задачу о движении тектонических плит, чтобы понять, куда движется полуостров. "Оказалось, что он движется к России — на северо-восток", — поделился профессор.





Исследование подобных процессов очень важны для развития технологии радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ). Ученым требуется знать расстояния между антеннами, которые нередко располагаются на разных континентах.

В России подобная технология используется в комплексе "Квазар-КВО". Он включает в себя три радиоастрономические обсерватории: "Бадары" (Республика Бурятия), "Зеленчукская" (Карачаево-Черкесия) и "Светлое" (Ленинградская область).

Эти обсерватории соединены с петербургским Центром управления, сбора и обработки данных оптоволоконными линиями связи в глобальный радиотелескоп. Его эффективный диаметр "зеркала" превышает 4400 км. С помощью "Квазар-КВО" ученые получают высокоточные координатно-временные данные для фундаментальных исследований.

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