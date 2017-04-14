"Ратник-3" получит экзоскелет и шлем с системой целеуказаний

Разрабатываемая для российской армии экипировка "Ратник-3" получит встроенный экзоскелет и систему целеуказания, которая разместится на "забрале" защитного шлема. Об этом сообщил главком сухопутных войск РФ, генерал-полковник Олег Салюков.

"Думаю, что наиболее удачные технические решения из "Ратника" в нее войдут, но это будет экипировка принципиально нового уровня по всем составляющим системам - защиты, поражения, жизнеобеспечения, управления и энергообеспечения, - с применением экзоскелетных конструкций, системой вывода информации и целеуказания на забрало или защитные очки, системами поддержания микроклимата и мониторинга состояния военнослужащего", - заявил командующий сухопутными войсками России.





Отметим, что впервые широкой общественности стало известно на выставке вооружений и форуме "Армия-2016".

По словам руководителя ЦНИИТОЧМАШ Дмитрия Семизорова, экипировка воина будущего "Ратник-3" будет оснащена экзоскелетом, а шлем станет не просто защитной каской, а целым комплексом. Установленные в нем датчики в режиме реального времени будут контролировать физическое состояние человека и все данные с точными координатами бойца передавать командиру. Это позволит офицеру принять решение о необходимости привала во время длительного марша или оказания медпомощи солдату, если он, например, ранен, но находится вне поля зрения.

В шлем также встроят специальную маску, которая сможет играть роль противогаза, но будет более удобной и комфортной.

Кроме того, для "Ратника-3" разработан бронежилет, который может выдержать свыше десяти прямых попаданий пуль различного назначения. Ранее также сообщалось, что бронежилет будет иметь встроенное электроснабжение для комфортного его использования зимой. А следующее поколение "Ратника" получит камуфляж, меняющий окраску, как хамелеон.

Отметим, что сегодня в российской армии используется 100 тысяч комплектов базовой экипировки "Ратник", объем ежегодных поставок планируется увеличить до 70 тысяч комплектов.

О боевых возможностях "Ратника" рассказывается в видеоклипе, который Минобороны выпустило к Дню сухопутных войск России.

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