Захарова: Запад развернул экстремальную фазу информационной войны против России

Россия сталкивается с экстремальной фазой информационной кампании против нашей страны в связи с сирийским кризисом. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что несколько лет назад, во время завершения «арабской весны» Москва подвергалась критике в отношении нашей позиции и политики на сирийском направлении. С этого момента было несколько фаз активного неприятия действий России и негативного информационного сопровождения наших шагов.

Захарова: Сейчас мы подошли к экстремальной, даже экстремистской фазе этой информационной кампании. Это уже не кампания, а истерика, в которой задействуется все: СБ ООН, пресс-конференции официальных лиц, газеты, телевидение, статьи, главы внешнеполитических ведомств, обозреватели и т.д. На этот раз «угол обстрела» таков: нас пытаются выставить кровожадным агрессором, стоящим вне закона. «Нью-Йорк Таймс» 29 сентября написала, что Россия – это «государство вне закона, которое убивает сотнями невинных детей и женщин в Сирии». Парадоксально, что подобные заявления озвучиваются в странах и теми людьми, которые имеют огромный «послужной список» реальных, а не мифических, придуманных преступлений против гражданского населения по всему миру.





Захарова отметила, что в качестве доказательств якобы вины России в убийстве тысяч детей, западные деятели указывают на данные интернета. Дипломат рекомендовала им почитать там же про подготовку террористов.

Захарова: «Есть еще один момент, который говорит о том, что, происходящее сейчас – это информационная кампания. Совсем недавно, буквально полгода назад, эти же самые страны называли Россию конструктивным партнером по Сирии, а ее вклад в противостояние международному терроризму оценивался как очень высокий. Вспомните, это было в публичных заявлениях. Что же изменилось? Подошли слишком близко к «Нусре»? Да, так бывает. Теперь мнение изменилось, оно стало буквально противоположным. Все мы помним, как в марте 2016 г. в прессу попали утечки из закрытого доклада НАТО, в которых операция ВКС России называлась «эффективной и точной». То есть в марте «эффективная и точная», а сейчас мы «кровавые убийцы». Нормально эксперты летом отдохнули! Невозможно говорить об адекватной объективной оценке, когда она регулярно меняется на диаметрально противоположную в течение нескольких лет».

Захарова попросила Вашингтон объяснить то, что Лондонское бюро журналистских расследований обнаружило, что Пентагон заплатил пиар-компании более 500 млн. долл. для создания постановочных террористических видео в рамках пропаганды сразу после американского вторжения в Ирак.

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