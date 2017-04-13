Пекин заявил о прямой угрозе безопасности России от системы ПРО США в Европе

США, реализуя план развития системы ПРО в Европе, не представляют гарантий ее ненаправленности против России, в действительности она представляет прямую угрозу безопасности страны, заявил заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал-майор Цай Цзюнь.

«США, реализуя план поэтапного развития системы ПРО в Европе, не представили юридические гарантии ненаправленности ее против России. При этом в действительности она представляет прямую угрозу безопасности России», – заявил Цай Цзюнь на совместном брифинге по противоракетной обороне в рамках Сяншаньского форума по международной безопасности.





Он добавил, что действия Вашингтона «усиливают глобальное и региональное военное присутствие США, увеличивают дисбаланс сил в регионе, провоцируют обострение имеющихся противоречий и осложняют общую обстановку в сфере безопасности».

Напомним, президент Владимир Путин на протяжении многих лет заявлял, что система европейской ПРО США представляет непосредственную угрозу для России.

Одно из подобных заявлений глава государства сделал 27 мая: «Это пусковые установки и радиолокационные станции. Сегодня там размещаются ракеты дальностью 500 километров. Через несколько лет это будут ракеты дальностью 1 тыс. километров. Мы даже знаем срок, когда эти ракеты будут поставлены на вооружение. Но как же это нам не угрожает? Еще как угрожает нашим ядерным силам».

Ранее эксперты, в частности капитан первого ранга запаса Михаил Волженский, неоднократно отмечали, что гигантская структура создаваемой ЕвроПРО может быть необходима только при нападении США на страну, имеющую крупные арсеналы подобных вооружений (Россию или Китай), ради гарантированного уничтожения ответно-встречного залпа сотен МБР.

В июне немецкие СМИ сообщали, что НАТО рискует совершить крупнейшую ошибку в истории, если продолжит возведение системы ПРО США на своих восточных границах, так как Россия может разорвать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

PS Раз Китай стал делать резкие заявления против США, значит что-то серьёзное происходит по дипломатическим каналам, которые скрыты от посторонних глаз. Ну и это довольно громкий звонок для ЕС, и для мира в целом. Китай определился с тем, на чьей стороне он сейчас.

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