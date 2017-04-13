Захарова рассказала, что будет в случае прямой агрессии США против Дамаска

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время программы "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр" рассказала о том, что будет в Сирии во всем регионе в случае прямой агрессии США в отношении официального Дамаска и сирийской армии.

По словам Марии Захаровой отказ Вашингтона от заключенных с российской стороной договоренностей по Сирии станет "зеленым светом" для террористов, а прямая агрессия "приведет к страшным тектоническим сдвигам" на Ближнем Востоке.





"Смена режима или удар по режиму приведет к тому, что будет не просто вакуум власти, политический вакуум, — он моментально заполнится "умеренными" — а на самом деле никакими не умеренными, а террористами всех мастей, с которыми невозможно будет что-то сделать", — заявила представитель МИД РФ.

Так же она добавила, что дальше ситуация усугубится и пойдет по иракскому сценарию, когда армия Ирака стала основой "Исламского государства" (группировка запрещена в России).

Госсекретарь США Джон Керри заявил в четверг, что Вашингтон находится на грани того, чтобы прекратить обсуждение с Москвой по сирийскому урегулированию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с "достаточно неконструктивным характером" риторики США и подчеркнул, что Москва по-прежнему заинтересована в совместной работе.

Источник: источник