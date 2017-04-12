В Ростове-на-Дону пройдет Всероссийский форум продбезопасности

II Всероссийский форум продовольственной безопасности состоится 27-28 апреля снова в Ростове-на-Дону. В нем примет участие руководство страны и ведущих сельскохозяйственных регионов, пишет "Правда.Ру".





Ростовская область — один из главных производителей продовольствия. Дон вносит весомый вклад в продовольственную безопасность России, производя экологически чистые продукты. В прошлом году АПК края поставил сразу несколько рекордов. Здесь был собран самый большой за всю историю региона урожай зерна — 11,8 миллиона тонн.

Форум продовольственной безопасности начал проводиться по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева, поддержанной президентом Владимиром Путиным. Решением правительства России национальный форум стал регулярным общегосударственным мероприятием, проходящим один раз в два года.

"Центральная тема будущего мероприятия особенно актуальна, учитывая то, что 2017 год определен как Год экологии в России", — отмечают в оргкомитете форума.

В отличие от первого форума продовольственной безопасности, на котором речь велась прежде всего о необходимости наращивать объемы производства продуктов питания в условиях импортозамещения, сейчас планируется сместить акценты от количества к качеству российского продовольствия.

Оператором мероприятия выступает Агентство инвестиционного развития области. Деловая программа включает конгрессный блок с пленарным заседанием и тематическими сессиями и профильную выставку регионов и производителей продуктов питания, сельхозтехники и оборудования, семян и удобрений, тары и упаковки.

Планируется обсудить потенциал нашей пищевой индустрии по производству экологичных продуктов, управление качеством пищевой продукции, формирование здорового питания.

Всем этим вопросам власти в проводящей форум Ростовской области уделяют самое серьезное внимание.

"По данным агроэкологического обследования почв в Ростовской области, продукция, выращенная на донских полях, гигиенически безопасна, удельная активность радионуклидов в ней в несколько раз ниже допустимого уровня, — сообщила директор ФГБУ Агрохимцентра "Ростовский" Ольга Назаренко. — Сельхозтоваропроизводители Ростовской области имеют конкурентное преимущество, так как выращивают продукцию, соответствующую экологическим нормативам".

Посещение и осмотр СПК Русь

Губернатор Василий Голубев часто акцентирует внимание на том, что "надо максимально создавать условия для развития местных сельхозпредприятий".

В результате здесь создана и постоянно совершенствуется мощная и эффективная производственная инфраструктура всех направлений АПК, развивается аграрная наука. Это в свою очередь увеличивает инвестиционный потенциал края.

Целенаправленно развивается сельская местность, многие семьи при участии государства улучшили жилищные условия и получают различную помощь. В прошлом году введено в эксплуатацию 52,7 километра водопроводных и 13 распределительных газовых сетей.

Заработная плата выросла на 13,3 процента и составила почти 21 тысячу рублей.

В 2016 году на государственную поддержку АПК из консолидированного бюджета было направлено свыше 6,5 миллиарда рублей. Средства на развитие получили девять тысяч товаропроизводителей. Уровень реализации программы "Развития сельского хозяйства" в области признан высоким. Господдержка донского АПК из федерального и областного бюджетов продолжается.

В результате кропотливого труда аграриев достигнуты впечатляющие успехи. По валовому сбору ранних зерновых Донской край стал первым в России. Индекс производства продукции растениеводства в прошлом году составил 120,3 процента.

Государство высоко оценило труд донских аграриев. Президент России Владимир Путин наградил 200 работников ростовского АПК высокими государственными наградами.

Уже осенью здесь создан хороший задел под новый урожай — озимыми культурами засеяно более 2,4 миллиона гектаров. Теперь начались весенние полевые работы. Предстоит посеять около двух миллионов гектаров яровых культур. Также высаживаются ранние овощи и картофель.

Успешно продолжается реализация программы "Сделано на Дону". Продукция края уже экспортируются более чем в 30 стран.

"Продукты донских производителей должны максимально присутствовать на наших прилавках, — считает Василий Голубев. — Важно также развивать международные связи. На последнем Питерском форуме область подписала соглашение с Российским экспортным центром о содействии нашим производителям в выходе на зарубежные рынки".

"Сегодня Ростовская область демонстрирует хорошие показатели по ряду направлений сельского хозяйства, — отметил недавно посетивший Ростовскую область министр сельского хозяйства страны Александр Ткачев. — В этом году мы сохранили объемы государственной поддержки для области на уровне прошлого года. Рассчитываем, что ростовчане смогут не только увеличить показатели в традиционных и приоритетных для региона отраслях сельского хозяйства, но и развить новые направления".