Жителям Петербурга установили суточную норму выдачи хлеба на случай войны

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга, утвердил суточную норму хлеба для горожан в случае войны. Сообщается, что продовольственный норматив гарантирует получение жителями города 300 граммов хлеба в сутки на протяжении 20 дней. Постановление было подписано 6 октября и опубликовано на официальном сайте петербургского правительства.

В ближайшие три года общий объем запасов муниципалитета составит не менее 69,7 тысячи тонн. Этого количества должно хватить на 1,5 месяца снабжения 5,2 миллионов жителей Санкт-Петербурга.





Подобная 20-дневная норма обеспечения горожан Северной столицы вводится впервые.

В последствии информация о введение каких либо норм на случай войны была опровергнута Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, фейк, который подхватили многие СМИ запустила Фонтанка.ру неверно истолковав постановление городского правительства Санкт Петербурга.

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