Жителям Петербурга установили суточную норму выдачи хлеба на случай войны
В ближайшие три года общий объем запасов муниципалитета составит не менее 69,7 тысячи тонн. Этого количества должно хватить на 1,5 месяца снабжения 5,2 миллионов жителей Санкт-Петербурга.
Подобная 20-дневная норма обеспечения горожан Северной столицы вводится впервые.
В последствии информация о введение каких либо норм на случай войны была опровергнута Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, фейк, который подхватили многие СМИ запустила Фонтанка.ру неверно истолковав постановление городского правительства Санкт Петербурга.