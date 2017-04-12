Белые скалы острова Итуруп

Остров Итуруп является как самым большим островом Курильской гряды, так и самым интересным. Вытянулся он с юго – запада на северо – восток почти на 200 км, ширина его от 7 до 27 км. Площадь около 6725 кв.км. Находится Итуруп на юге Большой Курильской гряды. На охото-морском побережье множество заливов и небольших бухт, а береговая линия очень сильно изрезана. Итуруп отделен от острова Кунашир проливом Екатерины, а проливом Фриза от острова Уруп.

Белые скалы охотоморского побережья – место сказочно красивое. Оно находится в ряду самых примечательных памятников природы Курил и всей Сахалинской области. Уникальные вулканические сооружения находятся в северной части острова Итуруп, в 20 километрах от п.Рейдово в направлении Ветрового перешейка.





Скалы протяженностью 28 километров из пористого вулканического стекла или пемзы в обрамлении изумрудной зелени стоят всего в километре от моря, образуя причудливые гребенчатые хребты, изрезанные каньонами. Не менее впечатляющим зрелищем для детей цивилизации станет совершенно пустынный песчаный пляж, уходящий за линию горизонта. Песок прибрежной полосы смешанный: белый кварцевый и черный титано-магнетитовый. Наверное, от их соединения образуется его непривычный темно-серый цвет.

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