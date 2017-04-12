Белые скалы острова Итуруп
Белые скалы охотоморского побережья – место сказочно красивое. Оно находится в ряду самых примечательных памятников природы Курил и всей Сахалинской области. Уникальные вулканические сооружения находятся в северной части острова Итуруп, в 20 километрах от п.Рейдово в направлении Ветрового перешейка.
Скалы протяженностью 28 километров из пористого вулканического стекла или пемзы в обрамлении изумрудной зелени стоят всего в километре от моря, образуя причудливые гребенчатые хребты, изрезанные каньонами. Не менее впечатляющим зрелищем для детей цивилизации станет совершенно пустынный песчаный пляж, уходящий за линию горизонта. Песок прибрежной полосы смешанный: белый кварцевый и черный титано-магнетитовый. Наверное, от их соединения образуется его непривычный темно-серый цвет.