Российские Су-34 выполнили сверхзвуковые полеты в стратосферу

Летчики бомбардировочного авиаполка объединения ВВС Восточного военного округа в Хабаровском крае выполнили полеты на новых бомбардировщиках Су-34 в сверхзвуковом режиме в стратосферу.

Это было сделано в рамках итоговой проверки за 2016 учебный год. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.





«Летчики выполнили упражнения по аэронавигации, отработали взлет и посадку на аэродром в ночных условиях, а также совершили полет по заданному маршруту в указанный район. В ходе контрольных полетов летчики на новых бомбардировщиках Су-34 выполнили полеты в стратосферу в сверхзвуковом режиме», — сообщил Гордеев.

Итоговым испытанием стало летное тактическое учение с отработкой бомбометания по наземным объектам условного противника в составе летных пар на одном из авиационных полигонов округа.

Справка. Су-34 (по кодификации НАТО Fullback — «Защитник») — многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами ПВО за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств. Компоновкой самолёта предусмотрено применение уникальных технологий ведения воздушного боя с задней полусферы с помощью специальной бортовой РЛС заднего обзора.

Детальнее о Су-34

По мнению ведущих военных аналитиков Запада, является лучшим самолётом поля боя прошедшей "Холодной войны", т.е. они считают, и вполне заслуженно, что он превосходит все истребители-бомбардировщики, основная задача которых уничтожение наземных объектов.

При этом, он с большой долей вероятности выйдет победителем из схватки с любым западным истребителем, за исключением американского F-22. Немаловажным фактором является высокая маневренность, которая обеспечивается за счёт схемы «Продольный триплан».

Годы производства c 2008 года, произведено более 100ед.

Разработка самолёта началась 19 июня 1986 года, первый полёт Т-10В-1 — прототипа Су-34, состоялся 13 апреля 1990 года. Первый публичный показ самолёта под обозначением Су-32ФН состоялся весной 1995 года. Су-34 принят на вооружение ВВС РФ 20 марта 2014 года

В перспективе ВКС РФ планируют получить 150—200 самолётов этого типа, несколько стран выразили желание их приобрести, изучив опыт применения их в Сирии. 6 самолётов Су-34 в составе Авиационной группы ВКС России в Сирии применяются с 30 сентября 2015 года.

Радар позволяет обнаруживать крупные воздушные цели без стелс-технологий до 250 км, малые воздушные цели типа «истребитель» до 90 км. РЛС заднего обзора расположена в контейнере между двигателями и позволяет обнаруживать атаку Су-34 в заднюю полусферу ракетами.

Комплекс РЭБ Су-34 имеет приёмники облучения внешней РЛС и может использовать модули РЭБ Хибины. Стандартное оснащение системами РЭБ по совокупности возможностей не уступает по мощи американским специализированным самолётам, которые имеют только одно это предназначение (EF-111A и EA-18G).

Для повышения живучести самолёт оборудован системой автоматического пожаротушения, а также средствами дублирования и экранирования всех систем. Топливные баки защищены от пожара и взрыва за счёт заполнения пенополиуретаном с открытыми ячейками, а сама кабина экипажа представляет собою бронированный кокон.

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