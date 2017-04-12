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Хитрый план Кудрина: страну сдать, майские указы отложить

Страна | 12.04.2017


Хитрый план Кудрина: страну сдать, майские указы отложить
В рамках Международного инвестиционного форума в Сочи, будучи в гостях у своего закадычного друга Грефа на деловом завтраке Сбербанка с говорящим названием: «Бюджетный пирог: как его разрезать лучше», глава совета фонда Центра стратегических разработок и бывший министр финансов, но с большими амбициями, Алексей Кудрин заявил, что реализацию майских указов президента в части роста зарплат бюджетников надо отложить.

«Я бы сегодня сделал более длительный срок на выполнение этих указов, отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства. Эти цели нужно оставить на более долгосрочный период, но сейчас, с учетом того, что у нас экономика падала и рост доходов не будет таким быстрым, нужно наращивать зарплату только по мере наращивания доходов», — сказал Кудрин.


Если учесть, что по самым радужным прогнозам бывшего коллеги Кудрина, а ныне главы Минэкономразвития Улюкаева, рост экономики начнется только в 2018 году, то зарплаты бюджетникам надо поднимать только в 2019 году. При этом, никто не собирается отменять для них ни постоянное увеличение стоимости коммунальных, ни рост цен в связи с инфляцией.

К чему приведет данная инициатива, один из авторов кризиса 1999 года не знать не может. За два года падение уровня жизни военных, правоохранителей, врачей и учителей будет довольно ощутимым, в итоге, с одной стороны инициатива Кудрина вымоет ценные кадры, а с другой вызовет новую волну коррупции.

Более того, можно сложить с более ранними заявлениями Кудрина, когда Кудрин сначала советовал сверхдоходы от дорогой нефти складывать в закрома западных банков, и в результате планы модернизации экономики оказались пустым звуком - без инвестиций модернизации не бывает. Теперь Кудрин указывает на технологическую отсталость России и советует «снизить геополитическую напряженность» и вернуться в статус сырьевой колонии - фраза «встроиться в международные технологические цепочки на вторых ролях» означает именно это.

Если добавить нынешние предложение отправить в нищету бюджетников, то все встанет на свои места: нищая Россия на побегушках у Запада, но с его гением во главе — это и есть ХПК, то есть хитрый план Кудрина.

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