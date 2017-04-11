Сорос призвал россиян и европейцев к восстанию против Путина

Действия России по освобождению Сирии от террористов и возвращению суверенитета в ядерной сфере вызвали откровенную истерику в рядах американской элиты.

Только что мы наблюдали истерику Госдепа и Белого Дома, и вот к их дружному вою присоединился известный американский миллиардер, скупающий долги стран «победившей демократии» и обналичивающий их через МВФ, борец за права отдельной категории богатых людей Джорж Сорос. Вчера на своем сайте он призвал американских шестерок в Европе и российскую «пятую колонну» немедленно восстать против президента России Владимира Путина, чтобы остановить «чудовищные преступления против человечности» в Сирии.





Ничего нового старый спекулянт не сказал, по его мнению, «сейчас в Сирии весь мир наблюдает гуманитарную катастрофу исторического масштаба, виновниками которой являются лично президент Путин и его протеже Башар Асад». При этом действия российской армии в Сирии Сорос назвал «одним из самых вопиющих военных преступлений современности». Говорить о том, что именно Россия пыталась еще три года назад не допустить разжигания гражданской войны и именно США виновны в развязывании бойни Сорос конечно не стал. Также как и о том что как стало недавно известно со слов Джулиана Ассанжа, Клинтон не просто контактировала с террористами, находясь на посту госсекретаря США, а отправляла им американское оружие.

Само собой, эти преступления, равно как и столкновение Ливии в хаос, по мнению Сороса не имеют значения на фоне отчаянной борьбы за свои страны Асада и Путина. Впрочем, вполне возможно не Сирия стала поводом истерики старого миллиардера, а потеря влияния его организаций в России — сразу несколько фондов, поддерживаемых Фондом Сороса в России, были объявлены иностранными агентами и нежелательными организациями. Провал резидентов произошел после того, как хакеры раскрыли архивы фонда «#Открытоеобщество» Джорджа Сороса , который даже после объявления в 2015 году «нежелательной» в России организацией, продолжал в стране свою деятельность.

Там говорилось, что именно через «Открытое общество» Сороса с помощью «Левада Центр», «Агора», «Центр Сахарова» и еще ряд других НКО России, необходимо было «уничтожить традиционные ценности в России», поскольку «они не соотносятся с проповедуемыми им западным мироустройством и миропониманием человека».

В итоге пришлось перейти от «мягкой силы» к открытым призывам.

«Я призываю жителей России, Европы и остального мира не сидеть сложа руки, а высказать свое возмущение. Общественное мнение способно побудить президента Путина положить конец его чудовищным преступлениям против человечности», - закончил свой вой в сети Сорос.

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