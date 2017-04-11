Курсы валют: USD 12/04 56.9552 -0.4344 EUR 12/04 60.3042 -0.4427 Фондовые индексы: РТС 15:18 1101.57 1.60% ММВБ 15:18 1991.08 1.01%
rss новости   rss статьи   rss все

Сорос призвал россиян и европейцев к восстанию против Путина

Мир | 11.04.2017


Сорос призвал россиян и европейцев к восстанию против Путина
Действия России по освобождению Сирии от террористов и возвращению суверенитета в ядерной сфере вызвали откровенную истерику в рядах американской элиты.

Только что мы наблюдали истерику Госдепа и Белого Дома, и вот к их дружному вою присоединился известный американский миллиардер, скупающий долги стран «победившей демократии» и обналичивающий их через МВФ, борец за права отдельной категории богатых людей Джорж Сорос. Вчера на своем сайте он призвал американских шестерок в Европе и российскую «пятую колонну» немедленно восстать против президента России Владимира Путина, чтобы остановить «чудовищные преступления против человечности» в Сирии.


Ничего нового старый спекулянт не сказал, по его мнению, «сейчас в Сирии весь мир наблюдает гуманитарную катастрофу исторического масштаба, виновниками которой являются лично президент Путин и его протеже Башар Асад». При этом действия российской армии в Сирии Сорос назвал «одним из самых вопиющих военных преступлений современности». Говорить о том, что именно Россия пыталась еще три года назад не допустить разжигания гражданской войны и именно США виновны в развязывании бойни Сорос конечно не стал. Также как и о том что как стало недавно известно со слов Джулиана Ассанжа, Клинтон не просто контактировала с террористами, находясь на посту госсекретаря США, а отправляла им американское оружие.

Само собой, эти преступления, равно как и столкновение Ливии в хаос, по мнению Сороса не имеют значения на фоне отчаянной борьбы за свои страны Асада и Путина. Впрочем, вполне возможно не Сирия стала поводом истерики старого миллиардера, а потеря влияния его организаций в России — сразу несколько фондов, поддерживаемых Фондом Сороса в России, были объявлены иностранными агентами и нежелательными организациями. Провал резидентов произошел после того, как хакеры раскрыли архивы фонда «#Открытоеобщество» Джорджа Сороса , который даже после объявления в 2015 году «нежелательной» в России организацией, продолжал в стране свою деятельность.

Там говорилось, что именно через «Открытое общество» Сороса с помощью «Левада Центр», «Агора», «Центр Сахарова» и еще ряд других НКО России, необходимо было «уничтожить традиционные ценности в России», поскольку «они не соотносятся с проповедуемыми им западным мироустройством и миропониманием человека».

В итоге пришлось перейти от «мягкой силы» к открытым призывам.

«Я призываю жителей России, Европы и остального мира не сидеть сложа руки, а высказать свое возмущение. Общественное мнение способно побудить президента Путина положить конец его чудовищным преступлениям против человечности», - закончил свой вой в сети Сорос.

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
Ночной кошмар Гитлера: берлинский разрушитель ИС-2 снова в строю
Легендарный тяжеловес, освобождавший в годы Второй мировой войны города Европы, буквально недавно восстановили уральские мастера города Верхняя Пышма.
История одного русского святого
Петербург глазами Путина: Ленинградский период жизни президента
Гомосексуалистами не рождаются ― ученые опровергли основной аргумент геев
360 немцев сибирского снайпера Номоконова
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru