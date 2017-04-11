Ультиматум Путина

При сравнении событий в мире, в Европе и некоторых странах ЕС — такими, как их описывают западные СМИ, — с изменениями в поведении людей в основном молодого и среднего возраста, которое я наблюдаю, насколько могу, как на Западе, так и на Востоке, напрашивается вопрос: возможно ли, чтобы люди хотели перемен даже ценой уничтожения всего, поскольку не понимают: им ничего неизвестно о том, что будет после уничтожения? Конфликт между США и Россией выходит на тот уровень, на котором может стать для лидеров обеих ядерных держав неконтролируемым.

Что касается Сирии, договора о перемирии, сотрудничества США с Россией и прочего, то нового тут ничего не написать. Все разумные люди знают, что США подписывают соглашения, а потом нарушают их или выходят из них, чтобы вскоре подписать новое. Заявление об отказе Вашингтона от сотрудничества с Россией и недавняя реакция России, включая приостановку действия договора о переработке плутония, о сотрудничестве в ядерной и энергетической отрасли с США, запрет на продажу ракетных двигателей РД-180 и прочего, доказывают необходимость посмотреть на мир по-другому.





Нет сомнений в том, что президент Путин не только приостановил договоренности с США, но и одновременно оставил двери открытыми. Но открытие этих дверей он связал с условиями, которые, если внимательно присмотреться, равняются вызову и ультиматуму, похожему на тот, с которым США столкнулись 155 лет назад. В 1861 году Великобритания выдвинула США ультиматум, который, однако, принципиально отличался от современного ультиматума президента Путина. В 1861 году речь шла о корабле RMS Trent. Тогда капитан самовольно нарушил международное морское право во время гражданской войны в США, арестовав граждан на нейтральной территории британского судна. Ультиматум Великобритании не означал унижения или оскорбления США. Тем не менее США выполнили условия ультиматума лишь отчасти. А вот условия возвращения России к договоренностям, как мне кажется, это первое историческое унижение США с вероятными далеко идущими последствиями. Первая реакция Госдепа США: это трагедия. Почему?

Сегодня Путин не требует никаких извинений, никаких объяснений или освобождения российских граждан из американских тюрем. Но он совершенно четко требует отмены всех санкций против России, компенсации не только за антироссийские санкции, но и за ответные меры России, отмены закона Магнитского, существенного сокращения военного присутствия США в Восточной Европе, отказа от конфронтационной политики в отношении Москвы и прочего. Иными словами, во-первых, Путин требует капитуляции США в первом комплексном бою современной так называемой гибридной войны, если использовать название, к которому уже привыкает общественность. Во-вторых, Путин демонстрирует миру, и прежде всего ЕС, что с США можно разговаривать еще жестче, чем они сами разговаривают с другими, включая асимметричных союзников, друзей и слуг. В-третьих, Путин показывает, что приближается красная черта — передел оскорблений ему лично и российскому народу, и если эту черту перейти, то медведь встает на задние лапы и показывает свою силу. Напомню, что в природе в такой ситуации слабейший исчезает. Поэтому до борьбы с сильным медведем дело не доходит.

Ультиматум был выдвинут, и США были унижены после следующих двух заявлений Соединенных Штатов: во-первых, представитель Госдепартамента позволил себе сказать, что Россия может начать вывозить из Сирии трупы своих солдат в мешках, и что могут произойти террористические акты в российских городах, и, во-вторых, вскоре после заявления Госдепа Пентагон заявил, что готов осуществить превентивный ядерный удар по России.

Из документов и других источников россиянам уже давно известно, что США не единожды неформально угрожали России ядерной войной. Поэтому президент Путин занял жесткую позицию и дал ясно понять, что не уступит. Период дипломатических встреч и переговоров Керри — Лавров заканчивается, и приходит время действовать министрам обороны и службам безопасности. Для многих это будет значить, что им с трудом удастся взглянуть на мир по-другому. Они упустили момент.

Это понимают и ястребы в Вашингтоне, которые не уверены в победе Хиллари Клинтон. Поэтому они обостряют напряженность и риски на всех возможных фронтах и по всем направлениям, надеясь, что Россия все же уступит. К сожалению, напряженность и риски приобретают собственную динамику развития, поэтому становятся неконтролируемыми как для Белого дома, так и для Пентагона. Западные СМИ безответственно молчат. Они попали в западню чистого и расчетливого лицемерия, а общественность не подготавливается правительствами к часу Х. Вероятно, еще и потому, что общественность хочет изменить систему даже ценой уничтожения всего, а безответственность и равнодушие лидеров достигли патологического уровня.

В такой ситуации президент Путин решился на асимметричный ответ. Во-первых, он не стал угрожать США ядерной или какой-либо другой войной, а нанес сильный политико-экономический удар. Если ультиматум будет проигнорирован, то ситуация в экономической и финансовой системе США может сдетонировать. Нет ни времени, ни возможностей, чтобы подробно описать процесс трансформации асимметричного поведения. Во-вторых, в ближайшие дни в России состоятся учения гражданской обороны с участием приблизительно 40 миллионов россиян, в том числе будут проверены объекты и инфраструктура, а также отработано информирование населения России о часе Х.

Профессиональные наблюдатели и внимательные читатели уже сегодня могут сложить картинку-паззл, которая явно доказывает утрату престижа США на международной арене и уничтожение самих себя собственным оружием. Эта картинка преподносит дешевый урок о Парадоксе демократии: во-первых, демократия уничтожает сама себя и вместе с этим, во-вторых, защищается недемократическими средствами.

Поэтому нельзя исключить, что люди помладше меня доживут до того времени, когда часть американской элиты будет сидеть в Гааге или где-то еще и годами ожидать приговора, как это происходит в Гуантанамо.

США зашли в тупик, в котором у них остается три основных варианта.

►Первое: начать атомную войну и таким образом реализовать свои угрозы, потребности или желания.

►Второе: смириться с новой ролью в мире и начать вести себя адекватно.

►Третье: принять роль, которая будет исключать возможность активного сотрудничества с одним из центров формирующегося многополярного мира.

Реалии и историческая правда американской политики и политиков дают основания полагать, что в американской элите достаточно помешанных, которые не способны признать качество перемен и отношений в мире и рискнут начать войну. Так или иначе США придется решать. «Иначе» для США означает потенциальную потерю своих асимметричных союзников, друзей и слуг, которые заметно отличаются своей терпеливостью от России и президента Путина, которые многие годы стремятся стать суверенными государствами и пойдут туда, где есть надежда на лучшие времена.

Для молодых политологов и аналитиков ультиматум Путина — это урок стратегического мышления и подготовки к переменам. В борьбе с державой ты должен уметь отвечать на любой ее вызов. Для борьбы тебе необходима консолидированная экономика, армия, общество и администрация, а также время для наращивания мышц. Путин на этом пути.

Медведь стоит, перчатка брошена, и ее никто не подбирает. Поэтому в настоящее время у ЕС и стран под руководством США нет шансов на окончательную победу в борьбе с Россией.

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