В России изменился порядок координации в случае войны

Раньше военные только координировались со всеми, теперь же - все переходят в полное подчинение военным. То есть все рычаги власти в случае объявления военного положения будут переданы командованиям военных округов.

Губернаторы, органы местного самоуправления краев, областей, автономных республик и городов федерального значения, региональные управления МВД, МЧС, ФСБ, а также части и подразделения Росгвардии в военное время перейдут в подчинение командованиям военных округов Минобороны России. Новая система военного управления впервые прошла проверку в ходе недавно завершившихся учений «Кавказ-2016».





Новая схема управления призвана обеспечить поддержание режима военного положения, бесперебойную мобилизацию граждан, предприятий и заводов, а также территориальную оборону (защиту промышленных, военных и социальных объектов от вражеских диверсий, недопущение массовых беспорядков).

Если раньше каждое региональное ведомство и орган самоуправления в случае войны решали только свои определенные задачи, а Минобороны просто налаживало с ними взаимодействие, то теперь все рычаги власти отданы военным, которые и будут организовывать и руководить работой всех местных властей и силовиков.

Схема работы новой системы управления выглядит следующим образом: каждый из нынешних пяти военных округов в военное время делится на две части — оперативно-стратегическое командование (ОСК) и военный округ военного времени (ВОВО). ОСК, которому подчиняются полки, дивизии, бригады и армии, непосредственно ведет боевые действия. А ВОВО обеспечивает поддержание режима военного положения, организует мобилизацию и территориальную оборону. Также военный округ командует так называемыми штабами обороны, в которые входят все местные органы самоуправления субъектов Российской Федерации, а также региональные управления силовых ведомств. Командование ВО ставит задачи штабам, контролирует их работу, а также отдает необходимые распоряжения для решения внезапно возникших задач.

В перечень мер, помимо проведения мобилизации и призыва граждан из запаса, входит усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, введение особого режима работы социальных и промышленных объектов и транспорта, изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан и даже приостановление деятельности политических партий и организаций, ведущих пропаганду и агитацию.

— Ранее эти 19 мер были разделены между силовыми ведомствами и органами местной власти, — рассказывает «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но фактически не было единой координационной структуры, которая бы организовывала и руководила их реализацией, как в мирное, так и в военное время. Предписывалось только организовывать взаимодействие. Сейчас же командование военных округов будет заранее планировать работу всех участвующих в обеспечении режима военного времени и мобилизации структур, руководить ими.

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