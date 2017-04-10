Египет все-таки перепродаст вертолетоносцы «Мистраль» России за символическую цену в $1

Россия все же получит два вертолетоносца типа «Мистраль», построенные во Франции, несмотря на то, что Париж отказался отдавать готовые корабли заказчику из-за веденных на Западе антироссийских санкций. «Мистрали» перекупил Египет, власти которого сегодня решили отдать их Москве.

Египетский телеканал SIS TV в воскресенье, 9 октября сообщил сенсационную новость. Построенные на французских верфях вертолетоносцы, уже получившие названия «Владивосток» и «Севастополь», все же попадут первоначальному заказчику – то есть России.





Напомним, два вертолетоносца были построены во Франции по заказу Минобороны России. Москва полностью оплатила это заказ, а верфи в Сен-Назере построили корабли, которые получили названия «Владивосток» и Севастополь».

Но Париж отказался отдать суда заказчику из-за веденных Западом в 2014 году антироссийских санкций. Оказавшиеся бесхозными «Мистрали» французы не знали куда деть. Заходила даже речь о том, чтобы их утопить. Но в конце 2015 года корабли неожиданно купил Египет. Многие эксперты сразу высказали недоумение: зачем этой стране корабли такого типа, да еще и без вооружения? (Окончательное доведение «Мистралей» до боеготовности должно было проводиться в России).

Но сегодня все стало ясно.

«Египетский миллиардер Нассеф Онси Савирис (Nassef Onsi Sawiris), выделивший средства на покупку страной французских вертолетоносцев «Мистраль» и фактически являющийся их владельцем, принял решение перепродать их России за символическую цену в $1. Вопрос продажи двух кораблей России согласован с Президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил Ас-Сиси» - передает ведущий египетского телеканала SIS TV.

«Это важный шаг, направленный на сближение двух стран - Египта и России, укрепление их сотрудничества и большой дружбы» - отмечает телеведущий.

Не исключено, что вся сделка по покупке «Мистралей» Египтом изначально была согласована (или организована Москвой). Также вероятно, что даже деньги на приобретение кораблей Нассефу Онси Савирису подкинули из России. Просто перечислив часть суммы в €1,1 млрд., которую французы вернули России после отказа передавать корабли.

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