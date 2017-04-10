Курсы валют: USD 11/04 57.3896 0.4695 EUR 11/04 60.7469 0.1782 Фондовые индексы: РТС 14:18 1085.69 -2.49% ММВБ 14:18 1975.50 -2.21%
rss новости   rss статьи   rss все

Египет все-таки перепродаст вертолетоносцы «Мистраль» России за символическую цену в $1

Страна | 10.04.2017


Египет все-таки перепродаст вертолетоносцы «Мистраль» России за символическую цену в $1
Россия все же получит два вертолетоносца типа «Мистраль», построенные во Франции, несмотря на то, что Париж отказался отдавать готовые корабли заказчику из-за веденных на Западе антироссийских санкций. «Мистрали» перекупил Египет, власти которого сегодня решили отдать их Москве.

Египетский телеканал SIS TV в воскресенье, 9 октября сообщил сенсационную новость. Построенные на французских верфях вертолетоносцы, уже получившие названия «Владивосток» и «Севастополь», все же попадут первоначальному заказчику – то есть России.


Напомним, два вертолетоносца были построены во Франции по заказу Минобороны России. Москва полностью оплатила это заказ, а верфи в Сен-Назере построили корабли, которые получили названия «Владивосток» и Севастополь».

Но Париж отказался отдать суда заказчику из-за веденных Западом в 2014 году антироссийских санкций. Оказавшиеся бесхозными «Мистрали» французы не знали куда деть. Заходила даже речь о том, чтобы их утопить. Но в конце 2015 года корабли неожиданно купил Египет. Многие эксперты сразу высказали недоумение: зачем этой стране корабли такого типа, да еще и без вооружения? (Окончательное доведение «Мистралей» до боеготовности должно было проводиться в России).

Но сегодня все стало ясно.

«Египетский миллиардер Нассеф Онси Савирис (Nassef Onsi Sawiris), выделивший средства на покупку страной французских вертолетоносцев «Мистраль» и фактически являющийся их владельцем, принял решение перепродать их России за символическую цену в $1. Вопрос продажи двух кораблей России согласован с Президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил Ас-Сиси» - передает ведущий египетского телеканала SIS TV.

«Это важный шаг, направленный на сближение двух стран - Египта и России, укрепление их сотрудничества и большой дружбы» - отмечает телеведущий.

Не исключено, что вся сделка по покупке «Мистралей» Египтом изначально была согласована (или организована Москвой). Также вероятно, что даже деньги на приобретение кораблей Нассефу Онси Савирису подкинули из России. Просто перечислив часть суммы в €1,1 млрд., которую французы вернули России после отказа передавать корабли.

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Ночной кошмар Гитлера: берлинский разрушитель ИС-2 снова в строю
Легендарный тяжеловес, освобождавший в годы Второй мировой войны города Европы, буквально недавно восстановили уральские мастера города Верхняя Пышма.
Гомосексуалистами не рождаются ― ученые опровергли основной аргумент геев
360 немцев сибирского снайпера Номоконова
Девять самых глубоких советских мультфильмов
Фукусима отравила весь Тихий океан
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru