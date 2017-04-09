Владельцы мировых масс-медиа ужесточают контроль

Информационный гигант AT&T официально объявил о покупке медиакорпорации Time Warner за $85,4 млрд долларов. Однако, не смотря на эту запредельную сумму ($108,7 млрд, из которых $85,4 млрд — стоимость покупки самой компании, а оставшаяся часть — долги), самое примечательное в новости - не финансы, а последствия данного шага для каждого из нас.

Не секрет, что кандидата на пост главы Соединенных Штатов - Трампа, принято условно считать антиглобалистом, в то время как Хилари Клинтон, марионеточным ставленником транснациональных корпораций. Учитывая данную парадигму, недавнее заявление "антиглобалиста" Трампа по этому поводу, выглядит вполне закономерным:





"Я буду бойкотировать эту сделку, если выиграю предстоящие выборы. Поскольку если эта сделка произойдет, в руках нескольких [человек] будет сконцентрировано слишком власти" (цитата по Reuters).

И наш "друг и партнер" Трамп не по наслышке знает о чем говорит, поскольку вопреки розовым очкам американских обывателей понимает, что все СМИ коллективного запада сконцентрированы в руках нескольких крупнейших транснациональных корпораций. И, что в случае закрытия данной сделки, их монополия лишь возрастает.

Обратите внимание на сектор выделенный зеленым.

Именно медиаконцерн AOL TW (Time Warner) и будет продан в ходе данной купли - продажи. В его состав входит киностудия Warner Bros., телеканалы CNN и HBO, газеты, издания и многое-многое другое из выше обозначенного списка.

Покупатель AT&T, в свою очередь - одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний, медиаконгломерат, лидер поставщиков как местной, так и дальней телефонной связи в США, а также второй крупнейший провайдер беспроводных услуг в Америке.

Слияние двух этих суппер - систем, на деле лишь увеличивает монополию частных рук над мировыми СМИ, и даже более, добавляет к уже имеющимся инструментам растущий сектор новостного интернета и доступа к сетям благодаря активам покупателя AT&T.

В итоге

Учитывая что пять медиагигантов диктуют, о чем массы должны думать и какую информацию получать, так ли уж невозможно предположить, что и акционеры принимающие решения в этих пяти гигантах, либо преследуют, либо служат одной и той же цели, задачи или хозяевам?

Это тем легче представить если учесть, что механизмов контроля над "свободной прессой" у медиа-колоссов более чем достаточно и без использования своих колоссальных денежных ресурсов. Так, Нью-Йорк Таймс например, газета которую инсайдеры считают рупором «дирижеров», давно выстроила систему, в рамках которой каждый день рассылает сообщения, статьи и фотографии по ключевым темам в 506 других газет и изданий. А посему информация агентства может (и должна) безо всякого риска для себя и без лишних раздумий повторяться всеми «приличными» журналистами и редакторами западного мира, ибо только это будет способствовать их дальнейшей карьере и успехам. Если же они не будут тиражировать "указания" должным образом и необходимым рвением, их работа в сфере масс - медиа неуклонно, как показывает практика, покатится к своему закату. Примером подобного наглядно служит целый пул именитых немецких журналистов, показательно уволенных из крупнейших немецких СМИ после всего лишь неосторожных высказываний о возможной необоснованности официальной версии событий 11 сентября, представленной американской прессой...

Разумеется, учитывая различные варианты контроля и систем долевого и непрямого участия в фирмах, никто не может быть абсолютно уверен, что знает, кто контролирует американские акционерные общества и медагиганты с миллиардными капиталами (а также банки, индустрию, сырье, фармацевтику, питание, вооружение и т. д.). Однако, происходящее с невероятной для простого совпадения синхронностью массовое помешательство мировых СМИ на оголтелой русофобии, прямо указывает на наличие четкого дирежирование всем этим стройным медийным ансамблем из единого управляющего центра. А именно, свидетельствует о том, что Мердок, Редстоун, Бронфман, Сабан, Гольдензон («Эй-Би-Си»), Пейли («Си-Би-Эс»), Сарнов («Эн-Би-Си»), Сульцбергер («Нью-Йорк Таймс»), Мейер-Грэхем («Вашингтон Пост», «Ньюсуик») и многие другие официальные собственники западных масс-медиа на деле являются умными марионетками, которые либо разделяют, либо проводят в жизнь указания действительно власть имущих, третьих, закулисных лиц.

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