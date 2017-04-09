Более полутора тонн чистого золота получат к концу года на Курилах

За девять месяцев 2016 года на курильском острове Уруп добыто 1,2 тонны золота и 3,5 тонны серебра в ООО «КУРИЛГЕО» - единственном предприятии, добывающем золото на единственном в Сахалинской области разведанном месторождении «Айнское».

Названные выше цифры – это содержание золота и серебра в слитках сплава Доре, которые производят прямо на горно-перерабатывающем комплексе «Айнское». Затем их отправляют на завод для аффинажа (глубокой очистки драгметаллов от примесей). Объемы готовой продукции, полученной после аффинажа, за девять месяцев 2016 года составили 1,188 тонны золота и 3,426 тонны серебра.





За этот же период прошлого года добыто 1,3 тонны лигатурного (неочищенного) золота и 2,4 тонны серебра. После аффинажа получили 1,1 тонны золота и 2,435 тонны серебра.

В планах компании – до конца 2016 года получить 1,6 тонны золота после аффинажа.

- В мае 2016 года «КУРИЛГЕО» получило еще три лицензии для проведения поисковых работ на острове Уруп. В этом году закончены разведочные работы на четырех залежах месторождения «Айнское». В 2017 году мы предоставим объемы запасов вновь разведанных залежей на утверждение в государственную комиссию», - сообщил собеседник агентства.

Суммарные эксплуатируемые и разведанные запасы месторождения составляют 27,3 тонны золота, 95 тонн серебра.

Добыча руды на «Айнском» ведется открытым способом. Для ее переработки предприятие использует технологию кучного выщелачивания, которая сегодня считается одной из наиболее совершенных. В компании заявляют, что ГПК «Айнское» соответствует международным стандартам экологической безопасности в сфере производства золота методом кучного выщелачивания. На предприятии внедрён международный кодекс использования цианидов (ICMC).

Производство здесь круглогодичное. На добыче трудятся 426 человек в две смены вахтами три через три месяца. Для сотрудников построен вахтовый поселок. Примерно половина специалистов – жители Сахалина и Курил. Так как предприятие первое и единственное в своем роде в Сахалинской области, ощущается дефицит высококвалифицированных кадров. Специалистов горно-обогатительной и металлургической отраслей приглашают из самых разных регионов страны. Доставляют сотрудников на необитаемый остров сначала самолетами и теплоходами до Итурупа, а затем уже на вертолете – на Уруп.

- Компания ведет свою деятельность в сложных природно-климатических условиях, на необитаемом острове, который сильно удален от Сахалина, от материковой части страны и не имеет отлаженной транспортной инфраструктуры. Отсутствие на Урупе причальных сооружений, взлётно-посадочной полосы для малой авиации сдерживает развитие ГПК «Айнское», реализацию дальнейших этапов проекта, - сказал представитель золотодобывающей компании.

Для обеспечения работ на Урупе компания использует собственный теплоход с аппарелью (площадкой для подъема и спуска техники), что позволяет производить выгрузку на необорудованный берег.

В компании надеются, что включение инвестиционного проекта по модернизации ГПК «Айнское» (расширение мощностей по добыче золота) в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016–2025 годы» позволит золотодобыче развиваться.

- Оказание государственной поддержки в обустройстве транспортной инфраструктуры на Урупе позволит не только увеличить добычу золота и серебра на острове, но и развивать там несколько других перспективных направлений, например, разрабатывать прибрежно-морские титаномагнетитовые россыпи, а также создаст условия для развития туристической инфраструктуры, - говорят в компании.

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