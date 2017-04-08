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Армения присоединилась к российско-белорусской группе "Оборонительные системы"

Мир | 08.04.2017


Армения присоединилась к российско-белорусской группе
Армения присоединилась к российско-белорусской межгосударственной финансово-промышленной группе (МФПГ) "Оборонительные системы". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в министерстве обороны республики.

"Армения присоединилась к межправительственному российско-белорусскому соглашению от 11 февраля 2000 года о создании межгосударственной финансово-промышленной группы "Оборонительные системы", - отметили в ведомстве.


- Основной целью создания МФПГ является использование интегрированного научно-технического, производственного и инвестиционного потенциала ее участников для выполнения работ по созданию и производству высокотехнологичных и конкурентоспособных на мировом рынке образцов продукции двойного и гражданского назначения".

Как отметили в ведомстве, Армения придает значение сохранению и развитию сформировавшихся связей с Россией и Белоруссией. При этом в Ереване рассчитывают максимально использовать возможности МФПГ, так как это "будет способствовать укреплению оборонных возможностей республики".

Военные разработки Армении

Как заявил глава минобороны Армении Виген Саркисян, в настоящее время в республике продолжаются разработки различных военных технологий для собственных нужд. Некоторые из них были представлены на престижных международных выставках вооружений и военной техники.

По словам министра, наиболее перспективными разработками в республике считают свои оптико-электронные и радиотехнические системы разведки и управления огнем, лазерные приборы, мобильные радиолокационные и цифровые радиорелейные станции, СВЧ-узлы и блоки для модернизации средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, НИИ и ВПК Армении конструируют различные виды беспилотных летательных аппаратов, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам и вполне конкурентоспособны на международном рынке вооружений.

"В последнее время мы придаем все большее значение вопросам производственной кооперации, - указал далее министр. - Ведется целенаправленная работа по включению ряда предприятий военно-промышленного комплекса Армении в российско-белорусскую МФПГ "Оборонительные системы".

Министру "представляется перспективным развитие армяно-российского сотрудничества с целью создания на территории Армении сертифицированных сервисных центров и совместных предприятий по ремонту и техническому обслуживанию вооружений и военной техники российского производства".

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