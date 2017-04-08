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КРЭТ заменит украинские комплектующие при производстве бортовых РЛС для Су-35 и Ми-35М

Страна | 08.04.2017


КРЭТ заменит украинские комплектующие при производстве бортовых РЛС для Су-35 и Ми-35М
Концерн "Радиоэлектронные технологии" заключил контракт с Рязанским приборным заводом, который является лидером по производству отечественных бортовых радиолокационных станций

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех") перешел на использование отечественной элементной базы взамен украинской при производстве радиолокационных станций (РЛС) для самолетов МиГ-29, Су-35 и вертолетов Ми-35М. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.


"В рамках программы по импортозамещению для ликвидации зависимости продукции военного назначения от украинских комплектующих, "Государственный Рязанский приборный завод", входящий в КРЭТ, в конце 2014 года заключил договор с Минпромторгом РФ на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по замещению ряда блоков для бортовых радиолокационных станций. В настоящее время ОКР по модернизации блоков из состава РЛС успешно завершены", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Рязанский приборный завод является лидером по производству отечественных бортовых радиолокационных станций и систем управления вооружением для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35, комплексов навигации и электронной индикации для вертолетов Ми-8/Ми-17 и Ми-35М.

Кроме того, предприятию доверено производство инновационного радара перспективного многофункционального истребителя нового поколения.

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