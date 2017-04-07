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В 2018 году ВС РФ начнут получать боеприпасы нового поколения

Страна | 07.04.2017


В 2018 году ВС РФ начнут получать боеприпасы нового поколения
Патроны нового поколения повысят скорострельность 30-миллиметровых пушек в три раза и увеличат живучесть стволов до шести раз

Первые серийные поставки 30-миллиметровых боеприпасов нового поколения для малокалиберных автоматических пушек планируется начать во втором квартале 2018 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор концерна "Техмаш" (входит в Ростех) Сергей Русаков.


"В настоящее время данная работа, которую ведет предприятие "Техмаша" НПО "Прибор", находится на завершающей стадии. Первые серийные поставки новых боеприпасов планируется начать во втором квартале 2018 года", - сказал он.

Патроны нового поколения повышают скорострельность 30-миллиметровых пушек в три раза и увеличивают живучесть стволов до шести раз, сообщает пресс-служба компании.

"Патроны с осколочно-фугасно-зажигательным и осколочно-трассирующим снарядами с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) будут поставляться для зенитных комплексов ВМФ, предназначенных, прежде всего, для противовоздушной обороны кораблей на ближнем рубеже", — говорится в сообщении.

Отмечается, что патроны будут использоваться для авиапушек.

"Конструктивной особенностью этих боеприпасов является использование пластмассовых ведущих устройств, что позволяет существенно повысить боевую эффективность применения малокалиберных автоматических артиллерийских систем, в том числе за счет стрельбы длинными очередями", — подчеркнули в пресс-службе концерна.

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