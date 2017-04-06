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Российские ВКС вдвое «сократили» нефтяные доходы ИГ

Мир | 06.04.2017


Российские ВКС вдвое «сократили» нефтяные доходы ИГ
Действия Воздушно-космических сил России в Сирии нанесли серьезный урон бюджету «Исламского государства». Боевики вынуждены искать новые источники доходов, помимо поставок нефти.

Так, по оценкам экспертов, в 2016 году в результате бомбардировок российских боевых самолетов прибыль ИГ (запрещено в России — прим. ред.) от продажи углеводородов снизилась до 450 миллионов долларов, то есть в два раза. Такие данные озвучил замдиректора Департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.


Он отметил, что в связи с этим «снижается потенциал ИГИЛ по целому ряду направлений: пополнению числа боевиков, продолжению территориальной экспансии, расширению пропаганды».

По словам дипломата: «Террористы вынуждены активно искать новые источники доходов, что, в свою очередь, требует дополнительных усилий международного сообщества по ликвидации всех каналов финансирования терроризма».

Всего с начала сирийской кампании российские ВКС совершили около 10 тысяч вылетов, в ходе которых было уничтожено свыше 14 тысяч объектов ИГ и «Джабхат ан-Нусры (также запрещена в РФ — прим. ред.). Среди них — более 200 комплексов по производству, переработке и перекачке нефтепродуктов и трех тысяч бензовозов. Было ликвидировано около 35 тысяч боевиков, в том числе 2,7 тысячи — из России и стран СНГ.

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