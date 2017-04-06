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В Сибири сформирована новая зенитная ракетная бригада

Страна | 06.04.2017


В Сибири сформирована новая зенитная ракетная бригада
В Центральном военном округе продолжаются формирование новых соединений. Так, в республике Хакасия появилась новая зенитная ракетная бригада.

"Западно-сибирский зенитный ракетный полк переформирован в бригаду 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа", сообщил ТАСС официальный представитель ЦВО Ярослав Рощупкин, подчеркнув, что развертывание новой бригады существенно усилит возможности группировки сил всей Западной Сибири.


Как отметил спикер, с декабря все составляющие противовоздушной обороны разведка, управление и поражение будут замкнуты в единую систему.

На вооружении соединения, напомним, находятся С-300 "Фаворит". Это семейство советских и российских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Важным качеством семейства является способность различных модификаций объединяться в батарею в любых сочетаниях.

Между тем, 30 ноября в Самарской области была сформирована новая мотострелковая бригада ЦВО. В ее состав вошли мотострелковые, артиллерийские, разведывательные, инженерные и других подразделения.

Накануне, 1 декабря, в составе войск военного округа была воссоздана легендарная 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия. Новое соединение дислоцируется в Челябинской и Свердловской областях. В его состав вошли три танковых полка, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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