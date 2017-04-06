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Пентагон расслабился: Россия и Китай опережают США в гонке за гиперзвук

Наука | 06.04.2017


Пентагон расслабился: Россия и Китай опережают США в гонке за гиперзвук
В ноябре ВВС США совместно с Национальной академией наук США представили исследование, посвященное вопросам разработки гиперзвукового оружия. Вердикт был таков: создаваемые российские и китайские гиперзвуковые ракеты представляют непосредственную угрозу США, в том числе и континентальной части страны, а в сфере технологических разработок такого оружия США уже начали отставать от России и Китая.

Это первое подобное исследование, в котором американские эксперты, в том числе представители компаний Raytheon, Lockheed и Boeing, открыто бьют тревогу: США начинают проигрывать в гонке за гиперзвук. И это первое исследование по данной теме, незасекреченные выводы которого стали известны широкой публике.


Марк Льюис, глава исследовательской группы, объявил, что США могут оказаться под угрозой, так как новый класс оружия эффективно совмещает скорость, маневренность и высоту, и российские и китайские гиперзвуковые ракеты бросают вызов американской военной мощи, ее глобальному охвату и готовности к применению.

Источник: источник

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