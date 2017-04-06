Пентагон расслабился: Россия и Китай опережают США в гонке за гиперзвук
Это первое подобное исследование, в котором американские эксперты, в том числе представители компаний Raytheon, Lockheed и Boeing, открыто бьют тревогу: США начинают проигрывать в гонке за гиперзвук. И это первое исследование по данной теме, незасекреченные выводы которого стали известны широкой публике.
Марк Льюис, глава исследовательской группы, объявил, что США могут оказаться под угрозой, так как новый класс оружия эффективно совмещает скорость, маневренность и высоту, и российские и китайские гиперзвуковые ракеты бросают вызов американской военной мощи, ее глобальному охвату и готовности к применению.