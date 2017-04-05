Российский флот вооружат фантомными субмаринами
«Сегодня для военных учений необходимо привлекать боевые подлодки, отрывая их от решения основных задач. Использование необитаемого имитатора позволит избежать этого и снизит стоимость учений. Этот аппарат будет отличаться простотой в эксплуатации и невысокой стоимостью обслуживания и модернизации», – рассказал журналистам генеральный директор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит.
«Суррогат» оснащен литий-ионной батареей, емкости которой достаточно для 15–16 часов работы. Робот может развивать скорость до 24 узлов и погружаться на глубину до 600 м. Общая длина «Суррогата» (вместе с буксируемой антенной) составляет 17 м, при этом робот способен воспроизводить акустическое и электромагнитное поля субмарин. Таким образом, небольшой подводный аппарат на сонарах будет выглядеть как полноценная боевая подлодка.
Благодаря модульной конструкции «Суррогат» легко может быть переоборудован в подводного разведчика, а также проводить картографирование морского дна. По словам Игоря Вильнита, сейчас руководство ЦКБ «Рубин» ведет консультации с представителями ВМФ РФ, чтобы имитатор полностью отвечал потребностям военных моряков.
Если Минобороны России одобрит закупку «Суррогата», то этот робот станет вторым в своем классе. В 2013 году шведская компания Saab представила подводного робота AUV62-AT, предназначенного для имитации субмарин. Шведский робот-имитатор обладает более скромными характеристиками – может развивать скорость до 12 узлов и погружаться на глубину до 300 м.