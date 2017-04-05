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Российский флот вооружат фантомными субмаринами

Страна | 05.04.2017


Российский флот вооружат фантомными субмаринами. Российский флот вооружат фантомными субмаринами
Для российских военно-морских сил разработали подлодку-«призрак». Центральное конструкторское бюро «Рубин» представило проект подводного робота «Суррогат», который будет использоваться во время учений, имитируя субмарины различных классов.

«Сегодня для военных учений необходимо привлекать боевые подлодки, отрывая их от решения основных задач. Использование необитаемого имитатора позволит избежать этого и снизит стоимость учений. Этот аппарат будет отличаться простотой в эксплуатации и невысокой стоимостью обслуживания и модернизации», – рассказал журналистам генеральный директор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит.


«Суррогат» оснащен литий-ионной батареей, емкости которой достаточно для 15–16 часов работы. Робот может развивать скорость до 24 узлов и погружаться на глубину до 600 м. Общая длина «Суррогата» (вместе с буксируемой антенной) составляет 17 м, при этом робот способен воспроизводить акустическое и электромагнитное поля субмарин. Таким образом, небольшой подводный аппарат на сонарах будет выглядеть как полноценная боевая подлодка.

Благодаря модульной конструкции «Суррогат» легко может быть переоборудован в подводного разведчика, а также проводить картографирование морского дна. По словам Игоря Вильнита, сейчас руководство ЦКБ «Рубин» ведет консультации с представителями ВМФ РФ, чтобы имитатор полностью отвечал потребностям военных моряков.

Если Минобороны России одобрит закупку «Суррогата», то этот робот станет вторым в своем классе. В 2013 году шведская компания Saab представила подводного робота AUV62-AT, предназначенного для имитации субмарин. Шведский робот-имитатор обладает более скромными характеристиками – может развивать скорость до 12 узлов и погружаться на глубину до 300 м.

Источник: источник

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