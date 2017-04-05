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«Росэлектроника» создала новый усилитель мощности для радиоаппаратуры

Наука | 05.04.2017


«Росэлектроника» создала новый усилитель мощности для радиоаппаратуры
Специалисты «Росэлектроники» разработали твердотельный усилитель мощности 8-мм диапазона длин волн на основе GaN-интегральных схем с выходной мощностью более 800 Вт. Разработка уникальна для российского рынка и относится к самым передовым научно-техническим решениям в мире.

В настоящее время опытные образцы усилителей, которые применяются в радиолокационном оборудовании, отгружены потребителям для проведения испытаний в составе аппаратуры.


Серийное производство изделия планируется начать в первом квартале 2017 года. Как отмечают в холдинге, подтвержденная на сегодня потребность в этих изделиях со стороны потенциальных заказчиков превышает 1 млрд рублей в год.

«Мы считаем твердотельный усилитель очень перспективным продуктом, учитывая его преимущества по сравнению с традиционными для данного частотного диапазона и уровня мощности вакуумными усилителями, – заявил гендиректор «Росэлектроники» Игорь Козлов. – Долгое время считалось, что мощные вакуумные лампы в миллиметровом диапазоне заменить нельзя, но наши томские инженеры доказали, что это не так».

Глава холдинга также сообщил, что разработка осуществлялась на протяжении пяти лет и в мире всего несколько компаний, способных производить такую технику.

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