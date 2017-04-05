ФСБ похвалили за пресечение кибератак на Россию

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высоко оценил действия сотрудников российских спецслужб за предотвращение кибератаки, целью которой должны были стать крупнейшие банки страны.

«Все это чрезвычайно опасная ситуация — честь и хвала нашим силовикам, что они эту ситуацию успели диагностировать, выявить и упредить», — сказал Слуцкий.





ФСБ России получена информация о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы Российской Федерации, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании «BlazingFast». Кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения.

Акция направлена на несколько десятков городов Российской Федерации. ФСБ России осуществляются необходимые мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности Российской Федерации и документированию готовящейся акции.

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