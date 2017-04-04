Искусственный интеллект всё сильнее внедряется в нашу жизнь

Имя этому интеллекту - Big Data или большие данные. Вы обращали внимание, когда ищите в яндексе или гугле, к примеру бензогенератор для автономного питания, ну, просто, чтобы прицениться. А потом, заходите в соц-сеть, сайт или форум, а там - реклама этих генераторов? Это первая часть этого интеллекта, которая подкидывает вам рекламу, формируемую вашими запросами. Вторая часть - куда более серьезная.

Вторая часть этого интеллекта анализирует ваши лайки в соц-сетях. Проанализировав 150 ваших лайков, компьютер составляет ваш тот или иной предпочтительный портрет с вероятностью в 95-99%. И именно так Трамп победил на этих выборах. Искусственный интеллект анализировал лайки всех американцев, после чего в контекстной рекламе им незаметно подбрасывали те видео о Трампе, которые бы им понравились.





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