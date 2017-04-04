"Калашников" будет разрабатывать оборудование для страйкбола, лазертага и фаертага

Концерн «Калашников» и Федерация военно-тактических игр (ФВТИ) подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве в области разработки современных гражданских стрелковых комплексов и оборудования для использования в военно-тактических играх страйкбол, лазертаг и фаертаг.

Соглашение также предполагает проведение совместных оздоровительно-образовательных программ для молодежи в целях популяризации здорового образа жизни и спорта.





«Я уверен, что совместная работа концерна и ФВТИ будет способствовать росту интереса к военно-тактическим играм среди молодежи. Кроме того, наша кооперация позитивно скажется на разработке современного оборудования для занятия такими военно-тактическими играми как страйкбол, лазертаг и фаертаг», – отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

«Идея поработать с концерном «Калашников» возникла у нас давно. Рад, что теперь мы сможем применить наш пользовательский опыт в разработке и тестировании российских образцов. Уверен, игровое оружие концерна будет востребовано для игр и тренировок не только среди участников Федерации, но и в Юнармии, молодежном патриотическом движении», – добавил президент ФВТИ Михаил Галустян.

Подписание состоялось 11 декабря на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в рамках финального этапа чемпионата по страйкболу BattleArena. «Калашников» принял участие в заключительном этапе соревнований и вручил победителям памятные сувениры с символикой концерна.

Чемпионат прошел в два этапа и состоял из квалификационных игр и финального турнира. В квалификациях встретились 30 сильнейших российских команд по страйкболу, из них 8 вышли в основную сетку и поборолись за титул чемпионов BattleArena. Победителем соревнований стала команда «Снегири», доказавшая свое превосходство над соперниками в стратегии и тактике ведения игры.

Турнир прошел на площадке ЦВТИ, центральное здание которого было переоборудовано под требования правил турнира. Организаторы расставили препятствия и спланировали маршруты движения команд таким образом, чтобы условия площадки были достаточно сложными и при этом сохранялись равные шансы на победу.

Проект BattleArena рассчитан на аудиторию, интересующуюся киберспортом, тактическими симуляторами и страйкболом. В 2016 году турнир присоединился к Федерации военно-тактических игр и стал частью стратегии ФВТИ по развитию страйкбола в России.

Концерн вручил победителям чемпионата по страйкболу BattleArena памятные сувениры

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит Госкорпорации Ростех, 49% – частным инвесторам. Продукция концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 стран. В концерн входят три продуктовых бренда: «Калашников» – боевое оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие.

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