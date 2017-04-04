Российские штабы оснастили невидимыми радиостанциями

Минобороны испытало не имеющую аналогов в мире радиостанцию, использующую для передачи информации сверхвысокочастотное (СВЧ) излучение. Новейшая система «Изумруд», разработанная Военной академией войск противовоздушной обороны имени маршала Василевского (ВА ПВО) и ООО «Смоленский научно-инновационный центр радиоэлектронных систем (СНИЦ РЭС) «Завант», может не только передавать голосовые сообщения и цифровые данные, но и управлять беспилотными летательными аппаратами, роботами и системами ПВО. При этом радиотехническая разведка противника пока не располагает системами, способными обнаружить сигнал «Изумруда», неотличимый от естественных шумов эфира.

Новейшая система «Изумруд» работает со сверхширокополосными сигналами, уровень которых в тысячу раз меньше аналогичных сигналов современных радиосистем, из-за чего их еще называют «белый шум», поскольку они неотличимы от фонового излучения. «Изумруд» работает на дальности от 1 до 10 км, в диапазоне волн от 200 до 1000 МГц, со скоростью передачи данных до 3 тыс. Кбит/с. Это позволяет осуществлять несколько тысяч одновременных сеансов связи между объектами.





— Прототип системы был представлен министру обороны Сергею Шойгу, — рассказал профессор ВА ПВО Александр Зайцев. — По его требованию испытания были проведены с привлечением представителей Генштаба. По их итогам был подготовлен доклад начальнику Генштаба генералу Валерию Герасимову. С нашей работой познакомились руководители профильных подразделений Федеральной службы безопасности и ФСО. Проверки полностью подтвердили «необнаруживаемость» передатчика. Специалисты Минобороны, ФСБ и ФСО, используя самые современные системы радиоперехвата, в принципе не могли обнаружить работу устройства на местности, пока им конкретно не был подсказан квадрат, в котором стоял «Изумруд».

По словам исполнительного директора СНИЦ РЭС «Завант» Игоря Тимофеева, в основе работы СВЧ-передатчика лежит энергия сигналов, равномерно распределяющихся «тонким слоем» по широкому участку электромагнитного спектра и сливающихся с естественным шумом эфира.

— Малая плотность энергии сигнала не регистрируется типовыми приборами радиомониторинга, — рассказывает Тимофеев. — «Изумруд» полезен везде, где требуется обеспечение скрытой связи между абонентами. Например, организации связи в разведывательных подразделениях, на пунктах управления силовых структур и ведомств, для связи между образцами вооружения, при управлении беспилотными летательными аппаратами и роботами.

По словам профессора Академии военных наук Вадима Козюлина, в настоящее время создание средств связи, использующих СВЧ-излучение, — одно из магистральных направлений в развитии систем управления во всех развитых странах мира.

— Но только Россия пока смогла не просто изготовить такие изделия в «железе», но и успешно испытать их, — рассказывает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — Миниатюризация СВЧ-передатчиков позволяет использовать их для управления роботами и беспилотниками, делая их неуязвимыми для средств радиолокационной борьбы противника. Если раньше сигнал обычных радиостанций обнаруживался за 15 км, то «Изумруд» можно запеленговать, только находясь от него на расстоянии 30 м. В дальнейшем на базе «Изумруда» уже в ближайшее время можно создать линейку «необнаруживаемых» средств связи, начиная от миниатюрных радиостанций для отдельных бойцов и заканчивая сложными дальними системами связи и обмена информацией.

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