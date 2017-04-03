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В Ярославской области разводят сиговых рыб

Страна | 03.04.2017


В Ярославской области разводят сиговых рыб. форель

Заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов на встрече с предпринимателем Михаилом Атамановым, владельцем крупного производства по выращиванию форели, инициировал первый в области проект по разведению сиговых рыб для поставок ОАО "Пошехонский рыбозавод", пишет "Правда.Ру".


Реализация данного проекта станет важным этапом программы комплексного развития Пошехонского рыбозавода и развития аквакультуры Ярославской области в целом.

"Аквакультура является одним из приоритетных направлений АПК Ярославской области в рамках комплексной социально-экономической программы развития региона "10 точек роста", представленную врио губернатора Дмитрием Мироновым, — подчеркнул заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов. — Для реализации запланированного проекта по взаимодействию с Пошехонским рыбозаводом КФХ Атаманова будут оказаны все формы господдержки, предусмотренные действующим законодательством".

Сиговые являются ценным видом рыб семейства лососевых. По вкусовым качествам напоминают норвежскую семгу и форель, только стоят дешевле. Специалисты Пошехонского рыбозавода разработали уникальные рецептуры копчения сиговых, планируется филетирование и вяление рыбы. В настоящее время на предприятии устанавливают специальное оборудование для выпуска новой продукции.

"Мы готовы взять на переработку и реализацию всю сиговую рыбу, выращенную на производстве Михаила Атаманова, — заявил председатель совета директоров ОАО "Пошехонский рыбозавод" Олег Кузьминцев. — Сегодня мы уже имеем договоренности о ряде поставок в розничные сети Ярославской и Московской областей".

По словам Михаила Атаманова, объем производства сиговых рыб в первый год реализации проекта составит около пяти тонн.

"Сиговые являются северной рыбой, предпочитают холодную и чистую воду, — отметил предприниматель Михаил Атаманов. — У нас есть все условия для их разведения — чистый и прохладный водный источник, глубиной 14 метров, специалисты, которые подберут правильный рацион питания, и другие сопутствующие условия для выращивания качественной и вкусной рыбы".

КФХ "М. Ю. Атаманов" занимается производством рыбы уже пять лет. В 2013 году предприниматель получил грант на реализацию проекта по садковому выращиванию радужной форели и рыб осетровых пород по программе "Поддержка начинающих фермеров". В настоящее время в хозяйстве 15 садков: в одном — маточное поголовье форели, в другом — товарная стерлядь, в остальных — мальки и товарная форель. Кроме того, предприниматель планирует увеличить производство форели с 10 до 30 тонн в год.

Одним из ключевых вопросов развития аквакультуры является дефицит кадрового потенциала. Пошехонский аграрно-технический техникум открывает специальность "рыбный технолог", что позволит растить собственные кадры на месте. Несмотря на то что открытие специальности ожидается только в 2018 году, Пошехонский рыбозавод и КФХ "М. Ю. Атаманов" уже выступили с предложением о принятии будущих студентов на производственную практику.

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