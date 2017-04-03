Российская армия полностью обновит авиапарк

Парк самолетов и вертолетов ВКС России будет полностью обновлен к 2026 году, сообщил ТАСС начальник инженерно-авиационной службы Военно-воздушных сил РФ полковник Юрий Сивоконенко.

- Запланированные мероприятия позволят поддерживать высокий уровень исправности авиационной техники, при этом парк самолетов и вертолетов к 2026 году будет полностью обновлен", - сказал полковник.





В 2016 году военные летчики получили с авиазаводов более 100 самолетов и вертолетов - в том числе новейшие истребители Су-30СМ и Су-35, многофункциональные бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор". В Ульяновске собрали летающий танкер нового поколения Ил-78.

- Часть техники еще проходит приемку и в декабре поступит в войска. До конца года промышленность выполнит свои обязательства в полном объеме, - отметил Сивоконенко.

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