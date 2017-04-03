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Новейшее российское ядерное топливо успешно прошло испытания

Страна | 03.04.2017


Новейшее российское ядерное топливо успешно прошло испытания
Экспериментальное ядерное топливо, которое было изготовлено в России для атомного проекта "Прорыв", успешно прошло реакторные испытания.

Экспериментальное ядерное топливо, которые было изготовлено в России для атомного проекта "Прорыв", успешно прошло реакторные испытания. Об этом сообщили в пресс-службе топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом".


"Послереакторные исследования двух комбинированных экспериментальных ТВС (КЭТВС-1 и КЭТВС-6) со смешанным нитридным и оксидным уран-плутониевым топливом показали, что дефектов конструктивных элементов не выявлено, и сборки сохранили целостность", — говорится в сообщении.

Полученные результаты дают основание для продолжения работ по обоснованию использования топлива при создании реакторной установки "БРЕСТ-ОД-300" и пристанционных модулей по производству плотного топлива опытно-демонстрационного энергокомплекса.

Планируется, что в ходе отечественного атомного проекта "Прорыв" будут отрабатываться технологии, необходимые для развития атомной энергетики.

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