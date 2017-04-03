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NI рассказал о российских подлодках, пугающих американские авианосцы

Страна | 03.04.2017


NI рассказал о российских подлодках, пугающих американские авианосцы
Огромные российские атомные подводные лодки класса "Антей" (по кодификации НАТО — Oscar-II) способны с расстояния в несколько сотен километров нанести удар по гордости американской военно-морской мощи — авианосцам, пишет The National Interest.

Атомные подводные ракетные крейсеры изначально предназначались для "охоты" за авианосными ударными соединениями, говорится в статье. Так как авианосные группы сопровождают, в частности, корабли, способные вести борьбу с подводными лодками, "Антеи" вынуждены избегать прямых торпедных атак с близкого расстояния. Однако подлодке не нужно приближаться к авианосцу, чтобы нанести удар — она вооружена 24 крылатыми ракетами 3М45, которые позволяют из-под воды поражать цели на поверхности на расстоянии 650 километров.


Ракета П-700 "Гранит" или 3М45 достигает 10 метров в длину и весит практически восемь тонн, отмечает автор материала.

"Если запускаются одновременно несколько "Гранитов", их можно объединить в сеть, чтобы передавать информацию о цели и приблизиться к ней с разных углов. Кроме того, эти ракеты можно оснастить ядерной боевой частью, тротиловым эквивалентом до 500 килотонн", — пишет NI.

Длина подлодки достигает 154 метров (а это больше, чем полтора футбольных поля), что позволяет "Антею" перевозить свое массивное вооружение.

При этом субмарина оснащена не только крылатыми ракетами, но и резервным оружием меньшей дальности. Торпедное вооружение представлено четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 мм, которые могут использовать ракетный комплекс "Вьюга", а также двумя аппаратами калибра 650 мм, что позволяет запустить РПК-7 "Ветер". Оба ракетных комплекса могут быть оснащены боевой частью с ядерным зарядом.

Резюмируя все вышесказанное, автор приходит к выводу, что российские субмарины остаются угрозой для ценных американских надводных кораблей. "К счастью, "Антей" пока не был использован в бою", — отмечает он.

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